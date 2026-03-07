Aunque muchos colombianos asocian los viajes a Disney y Universal con Orlando, una parte importante de esa experiencia turística se mueve desde Kissimmee, en Osceola County, Florida. Allí, Experience Kissimmee, la agencia de promoción turística del destino, ha venido posicionando una propuesta basada en casas vacacionales, cercanía a los parques y una oferta pensada para familias y grupos.
En entrevista con Valora Analitik, DT Minich, CEO de Experience Kissimmee, explicó que Colombia ya es su quinto mercado internacional, una posición que se ha mantenido desde la pandemia. Antes de ese periodo, dijo, el país se movía dentro del top 10, normalmente entre los puestos cinco y diez.
También aseguró que el mercado colombiano tiene un peso importante por su impacto económico y porque el flujo de viajeros ya está por encima de los niveles prepandemia. Como referencia, señaló que entre enero y noviembre de 2025 llegaron más de 266.000 pasajeros desde Colombia a Orlando, sin contar a quienes entran por Miami y luego se desplazan hacia Kissimmee u Orlando.
¿Qué es Kissimmee y por qué se volvió una opción para ir a Disney y Universal?
Desde Experience Kissimmee, la agencia de promoción turística del destino, hemos visto que Kissimmee se consolidó como una alternativa para quienes quieren visitar Disney y Universal, pero buscan una experiencia distinta a la del hotel tradicional.
Somos conocidos como la capital mundial de las casas vacacionales y tenemos cerca de 32.000 propiedades de este tipo. Esa es una de las grandes diferencias frente a Orlando, porque allí no se permiten estas casas y por eso esa oferta se ha concentrado en Kissimmee.
Además, muchas de estas propiedades están ubicadas a entre 15 y 20 minutos de Walt Disney World, a entre 20 y 30 minutos de Universal y a unos 20 o 25 minutos del aeropuerto internacional de Orlando. Eso nos da una ubicación muy competitiva para quienes quieren estar cerca de los grandes parques, pero en un formato distinto al hotel tradicional.
Lo que ofrecemos es una alternativa más flexible para las familias y los grupos grandes. Una casa de tres habitaciones con piscina privada puede costar algo similar a una habitación de hotel, pero con cocina, más espacio y más comodidad. También tenemos propiedades mucho más grandes, incluso de hasta 20 habitaciones, lo que permite que varias personas viajen juntas y repartan el costo.
Ese modelo encaja bien con el mercado colombiano. De hecho, el perfil internacional de Experience Kissimmee muestra que 30,8 % de los viajeros colombianos se hospeda en vacation homes, mientras Florida sigue siendo el destino preferido de este mercado en Estados Unidos.
¿Por qué Colombia pesa tanto para Kissimmee?
Colombia es un mercado muy importante para nosotros. Antes de la pandemia estaba dentro del top 10, pero desde entonces se ha mantenido como nuestro quinto mercado internacional de forma consistente. Y no solo importa por el número de visitantes, sino por el impacto económico que genera.
Destacado: Entrevista | Víctor Moneo, director comercial global de Iberia: “Colombia es uno de nuestros mercados más importantes en América Latina”.
Lo que vemos es que el viajero colombiano y, en general, el latinoamericano, gasta mucho cuando llega al destino. También hemos tenido una mayor capacidad aérea desde Colombia hacia Orlando, lo que ha fortalecido el flujo de viajeros en los últimos años.
Además, este visitante suele quedarse más tiempo que el turista doméstico en Estados Unidos. Mientras el mercado local permanece entre tres y cuatro noches, el viajero de América Latina y Suramérica suele quedarse entre siete y 10 noches. En gasto, puede llegar a duplicar, triplicar e incluso cuadruplicar el consumo del visitante doméstico, especialmente por compras en outlets.
Las cifras del perfil del consumidor colombiano refuerzan esa tendencia. El gasto promedio por grupo de viaje es de US$2.611, la estadía promedio es de seis noches en hoteles y de ocho noches en casas vacacionales. Además, 85 % de los colombianos viaja por vacaciones o descanso, 91 % se siente atraído por las compras y 84 % por los parques temáticos.
¿Qué ofrece Kissimmee más allá de los parques?
Aunque Disney y Universal son una parte muy importante de la experiencia, nosotros no dependemos solo de los parques. Una de las cosas que hace único a Kissimmee frente a Orlando es que también tenemos una oferta muy fuerte de naturaleza y actividades al aire libre.
Aquí se pueden hacer recorridos en kayak, zip line, paseos en airboat y experiencias para ver caimanes, aves y vida silvestre.
Por eso, nuestra apuesta es que Kissimmee no sea visto solo como un lugar para dormir cerca de Disney y Universal, sino como un destino con oferta propia, capaz de complementar el viaje familiar con otras experiencias dentro de la zona.
¿Qué espera Kissimmee del mercado colombiano?
Nuestra apuesta por Colombia es de largo plazo y de hecho hay una ventaja cultural importante. Osceola County, donde está Kissimmee, tiene una población mayoritariamente hispana o latina, cercana al 57 %, y además cuenta con una comunidad colombiana importante.
Para este año vemos a Colombia con mucho optimismo. Hemos tenido muy buenas reuniones en el mercado, Latam ha agregado capacidad aérea adicional y creemos que vamos a tener otro año récord desde este país.
Además, sabemos que los colombianos son grandes aficionados al fútbol y por eso también estamos posicionando a Kissimmee como base para el Mundial. La idea es que los viajeros puedan hospedarse aquí, aprovechar las casas vacacionales y moverse desde Florida hacia otras ciudades sede.