Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión hotelera internacional en América Latina.
El 2025 ha sido un año marcado por la llegada y expansión de reconocidas cadenas globales, impulsadas por el crecimiento sostenido del turismo, la diversificación de destinos y la estabilidad del mercado colombiano.
De acuerdo con cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa en actividades vinculadas a comercio, restaurantes y hoteles alcanzó en la última década cerca de US$13.554 millones.
De este total, US$5.327 millones corresponden a los últimos tres años (2022 – junio de 2025), evidenciando el ritmo acelerado de crecimiento que ha tenido el sector y su papel como motor de la economía y del posicionamiento turístico del país.
Para Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, esta dinámica confirma la confianza global en el país. “La llegada y expansión de estas marcas internacionales confirma que Colombia ofrece condiciones competitivas, destinos diversos y una demanda turística en crecimiento que atraen inversión de largo plazo”, afirmó.
Las nuevas cadenas que han llegado a Colombia
Uno de los hitos del año lo protagoniza Aria Hotels, grupo internacional de origen griego, que anunció su segundo proyecto en Colombia: Aria Maria, un hotel boutique ubicado en una casona del siglo XVIII en el centro histórico de Cartagena.
El proyecto se orienta al segmento de lujo y a la recuperación del patrimonio arquitectónico, reforzando la posición de la ciudad como un destino de alto valor para el turismo internacional.
Wyndham Hotels & Resorts también ha tenido un papel destacado en 2025 con el anuncio del primer Dazzler by Wyndham en Armenia, Quindío, y un segundo proyecto bajo esta marca en Barranquilla. Estas iniciativas fortalecen la infraestructura turística en el Eje Cafetero y la región Caribe, especialmente en los segmentos de turismo corporativo y vacacional.
De otro lado, Accor, uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo, confirmó para 2025–2026 al menos seis nuevas aperturas con marcas como Ibis Styles y Tribe en ciudades como Armenia, Bogotá, Medellín, Montería y Cartagena.
En esa misma línea, Faranda Hotels & Resorts, de origen español, presentó un plan de crecimiento que contempla nuevas aperturas y modernización de propiedades en Cartagena y Cúcuta, con la meta de superar las 1.000 habitaciones en la capital de Bolívar.
La cadena, que opera 16 hoteles en Colombia, continúa expandiéndose de la mano del fuerte crecimiento turístico, impulsado por el aumento de visitantes internacionales, la recuperación de la conectividad aérea y la diversificación de la oferta hotelera.
Proyectos corporativos, modernizaciones y alianzas estratégicas
El segmento corporativo también ha registrado avances significativos. En Medellín, Rivana Business Park selló una alianza con Marriott International para desarrollar un hotel de la marca Marriott dentro de un complejo empresarial de alto perfil.
Esta apuesta busca convertir al proyecto en un ancla de hospitalidad que responda a la creciente demanda del turismo de negocios en la capital antioqueña.
En Bogotá, la modernización del histórico Hotel Tequendama, que pasará a operar bajo la marca Four Points by Sheraton —también de Marriott—, refleja la tendencia de reposicionar activos icónicos mediante inversión internacional.
El 2025 marca un punto de inflexión para el sector hotelero colombiano, proyectando al país como uno de los mercados más prometedores de la región para la inversión, la innovación y el desarrollo turístico sostenible.