Colombia vuelve al top 10 mundial de terrorismo tras repunte de violencia, según índice global

Colombia regresó al grupo de los 10 países más afectados por el terrorismo en el mundo, al ubicarse en la posición 9 del Global Terrorism Index 2026, elaborado por el Institute for Economics and Peace.
El informe evidencia un deterioro marcado de la seguridad en 2025, con aumentos significativos en ataques y víctimas.
De acuerdo con el estudio, el país registró el mayor incremento anual de muertes por terrorismo de su historia reciente, con un alza del 70 % (213 fallecidos), mientras que los ataques crecieron cerca de un 47 %, pasando de 301 en 2024 a 442 en 2025.
Este repunte llevó a Colombia a concentrar cerca del 3 % de las muertes globales por terrorismo, siendo uno de los pocos países fuera de África y Asia con este nivel de impacto.
Disidencias de las FARC y ELN impulsan la violencia
El informe señala que las principales responsables son las disidencias de las FARC —que concentran más del 60 % de los ataques— y el ELN. Además, advierte un cambio en las dinámicas del conflicto con la adopción de tecnologías como drones, con al menos 77 ataques documentados entre 2024 y 2025.
Geográficamente, la violencia se concentra en el suroccidente del país, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde se registró el 84 % de los incidentes. Aunque los ataques se dirigen principalmente contra la Fuerza Pública, los civiles representaron más de la mitad de las víctimas fatales.
El análisis destaca la frontera entre Colombia y Venezuela como uno de los principales “puntos calientes” del terrorismo, al funcionar como zona de refugio y operación para grupos armados.
“Las zonas fronterizas representan brechas de autoridad donde el control estatal es más débil, y la incapacidad de los Estados para gestionar eficazmente la contrainsurgencia transfronteriza ha sido un factor clave en la propagación del terrorismo en múltiples regiones”, apuntó el estudio.
Regiones como el Catatumbo aparecen como nodos críticos donde convergen terrorismo y economías ilegales, especialmente el narcotráfico, con participación de actores internacionales.
Dudas sobre la “Paz Total”
Los expertos del índice advierten que la política de “Paz Total” del Gobierno no ha logrado reducir la violencia y, por el contrario, en algunos casos habría permitido a los grupos armados reorganizarse y expandir su control territorial durante los ceses al fuego.
A esto se suma la creciente radicalización de jóvenes en zonas con baja presencia estatal, lo que refuerza el ciclo de violencia en regiones históricamente afectadas por el conflicto.
Un repunte tras años de relativa calma
El informe también evidencia que, tras la reducción de la violencia posterior al acuerdo de paz de 2016, el país enfrenta ahora un nuevo ciclo de intensificación del conflicto armado, con características más fragmentadas, tecnificadas y ligadas a economías ilícitas.
El resultado, concluye el estudio, es un escenario en el que Colombia vuelve a posicionarse como uno de los focos globales de terrorismo, en medio de desafíos estructurales aún sin resolver.