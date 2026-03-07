Las redes sociales están dejando de ser únicamente un canal de visibilidad para convertirse en un espacio de ventas directas. En medio de esa transformación digital del comercio, una colombiana ha acompañado a más de 800 empresas de distintos países en la estructuración de procesos para convertir Instagram en un canal comercial efectivo.
La tendencia responde a un cambio profundo en el comportamiento del consumidor digital. Según el informe Voice of the Consumer Survey de PwC, 46 % de los consumidores afirma haber comprado productos directamente a través de redes sociales, un crecimiento significativo frente al 21 % registrado en 2019.
Además, 67 % utiliza estas plataformas para descubrir nuevas marcas y 70 % consulta reseñas en redes sociales antes de tomar una decisión de compra.
Estas cifras evidencian que las redes sociales están evolucionando hacia un modelo de social commerce, en el que la compra se integra dentro del mismo entorno donde el consumidor descubre los productos.
Le puede interesar: Corte Suprema fija nueva regla sobre afiliación a fondos privados de pensiones
En ese contexto, la colombiana Mónica Montañez se ha posicionado como consultora estratégica en monetización digital al acompañar a más de 800 empresas en Colombia, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y Japón en procesos para convertir Instagram en un canal de ventas estructurado.
El problema de muchas empresas en redes sociales
A pesar del crecimiento del comercio digital en redes sociales, muchas empresas aún gestionan estas plataformas sin una estrategia comercial clara.
Montañez sostiene que uno de los principales obstáculos es la ausencia de procesos definidos que permitan convertir la visibilidad en resultados de negocio.
“Muchas empresas crean sus cuentas en Instagram, Tiktok o Facebook y comienzan a publicar sin saber qué quieren lograr, no miden resultados ni tienen procesos claros para convertir la visibilidad en ventas y crecimiento. Esto se traduce en estructuras poco claras, sobrecarga de funciones en una sola persona y ausencia de objetivos concretos por contenido”, explica.
Esta falta de planificación provoca que las redes sociales se utilicen principalmente como un espacio de exposición de marca, cuando en realidad ya operan como un punto de contacto directo con potenciales compradores.
El enfoque propuesto por la consultora consiste en tratar las redes sociales como una unidad comercial dentro de la empresa, con objetivos de conversión y métricas claras.
Según Montañez, esto implica estructurar procesos que integren contenido estratégico, storytelling y copywriting persuasivo, así como definir rutas de interacción que acompañen al usuario desde el primer contacto con la marca hasta el cierre de la compra.
“Las marcas deben entender estos canales como un espacio comercial y no solo de exposición, con objetivos claros, storytelling, copywriting persuasivo y procesos definidos para acompañar al usuario desde el primer contacto hasta la compra”, señala.
Dentro de estas estrategias, formatos como las historias de Instagram han adquirido un papel relevante, ya que concentran una parte importante de las interacciones y conversiones en la plataforma.
De acuerdo con la consultora, cuando existe una estrategia estructurada y una ejecución constante, los resultados en ventas digitales pueden aparecer en plazos relativamente cortos.
“En los procesos de asesoría que he desarrollado con distintas marcas, los incrementos en ventas digitales suelen aparecer entre uno y tres meses”, afirma Montañez.
Entre los casos mencionados en su experiencia están empresas como La Poción, donde un video superó los 2 millones de visualizaciones, Joyas Napoleón, que creció 10 % en seguidores y superó el millón de vistas, y Creative Staff, que pasó de 47.000 a 493.000 seguidores, logrando llenar su agenda de servicios.
Además, ha acompañado procesos de digitalización comercial con marcas como Masglo, Rimax y Jurgen Klaric, orientados a fortalecer estrategias de ventas a través de redes sociales.
El trabajo de Montañez también se ha extendido al ámbito de la formación empresarial. A través del ecosistema Ecomwom, enfocado en el crecimiento femenino en comercio electrónico, ha capacitado a más de 1.000 mujeres interesadas en desarrollar negocios digitales en la región.
Este tipo de iniciativas se inserta en una tendencia más amplia de digitalización empresarial en América Latina, donde cada vez más compañías buscan integrar el marketing digital con estrategias de comercio electrónico.
Puede interesarle: El costo oculto de comprar el carro de $4 millones que le llega a la puerta de su casa
Hoy, las empresas no solo compiten por visibilidad en plataformas digitales, sino por su capacidad para convertir audiencias en clientes y medir resultados comerciales dentro de las redes sociales.
Mientras muchas compañías todavía utilizan estas plataformas principalmente para comunicar o posicionar marca, el mercado avanza hacia modelos donde redes como Instagram, TikTok o Facebook se convierten en verdaderos puntos de venta.
En ese escenario, el reto para las empresas ya no es únicamente publicar contenido, sino diseñar estrategias capaces de transformar la interacción digital en crecimiento real del negocio.