Colombianos realizan en promedio cuatro viajes al año, según estudio de Ipsos

Más que un gasto, los viajes son vistos por los colombianos como una inversión en su bienestar y felicidad; así lo revela un estudio realizado por Ipsos para la agencia Viajes Circular. El informe indica que los viajeros describen sus experiencias como ‘terapia’, ‘premio’ o ‘escape’ que les permite renovar energías y compartir tiempo valioso con familia y amigos.
La investigación, realizada con una muestra de 250 personas de diferentes regiones del país, señala que el 57 % de los encuestados viaja entre dos y seis veces al año, mientras que un 27 % lo hace solo una vez y un 14 % frecuentemente, con hasta 12 viajes anuales.
En promedio, se registran cuatro viajes al año, la mayoría se realizan durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando el 66 % de los encuestados dijo haber salido de vacaciones en los últimos doce meses.
Destinos favoritos
El estudio destaca que los viajeros colombianos suelen tener tres destinos favoritos para vacacionar. Las playas lideran con un 68 % de preferencia, seguidas por actividades de ‘pueblear’ (54 %), montañas y naturaleza (46 %), ciudades culturales (42 %) y destinos gastronómicos (35 %).
A la hora de decidir, los factores determinantes son la relación calidad-precio (64 %), la disponibilidad de ofertas especiales (54 %) y la facilidad de encontrar todo en un solo lugar (52 %). La asesoría experta brindada por el personal también influye en el 32% de los encuestados.
El estudio también evidenció que los colombianos establecen una clara diferencia entre lo que llaman ‘viajes’ -con mayor inversión de tiempo, presupuesto y generalmente realizados en avión- y los ‘paseos’, que corresponden a escapadas cortas de fin de semana o festivos, usualmente en transporte terrestre. En los casos de viajes internacionales, las personas tienden a reducir los nacionales para equilibrar el presupuesto.
El estudio, se basó en una muestra de 250 personas, conformada por un 55 % de mujeres y un 45 % de hombres. La edad promedio de los encuestados fue de 40 años, con un rango mayoritario entre los 25 y 54 años (68 %). La distribución geográfica de la muestra fue: Centro Oriente (36 %), Caribe (22 %), Eje Cafetero (21 %) y Pacífico (18 %).