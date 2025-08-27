Viajes y turismo Estilo de vida Noticias económicas importantes

Turismo en Bogotá se está recuperando: este es el top de países visitantes

Informe de Fenalco Bogotá Cundinamarca indica que durante el primer semestre se alcanzó una coupación hotelera cercana al 60 %.

Por: -
Bogotá
Bogotá. Foto: Ricardo Báez/Instituto Distrital de Turismo

Compártelo en:

En lo que va de 2025, el turismo en Bogotá ha mostrado señales de recuperación y fortalecimiento. De acuerdo con el informe económico de Fenalco Bogotá Cundinamarca, correspondiente al primer semestre del año, a la ciudad llegó el 35,2 % del total de viajeros no residentes que ingresaron a Colombia. Además, se alcanzó una ocupación hotelera cercana al 60 %, consolidándose como el destino urbano más relevante del país.

Sin embargo, aunque la llegada de turistas a Bogotá mejoró, los datos muestran que estos visitantes no se están desplazando hacia los municipios de Cundinamarca (la tasa de ocupación por territorio es de 61,6 % en Bogotá y 33,7 % para la Región Central que comprende Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima).

También: Avianca lanza ‘Stopover’ para que viajeros visiten Bogotá

El informe además destaca que el canal de ventas tradicional (presencial) recuperó protagonismo, representando el 60,5 % del total de las ventas en marzo a nivel nacional, frente al 39,5 % del canal digital. Esta cifra evidencia el regreso de los consumidores a experiencias presenciales en agencias, hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

Fachada del aeropuerto El Dorado de Bogotá
Aeropuerto internacional El Dorado. Foto: ANI

“Bogotá es la capital del turismo urbano en Colombia. Las cifras demuestran que la ciudad sigue siendo epicentro de negocios, ferias, cultura y gastronomía. Cada visitante es una oportunidad para generar empleo formal, dinamizar ventas y fortalecer la economía”, afirmó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Recomendado: Turismo internacional se posiciona en Colombia

El top de países visitantes

Estados Unidos fue el país con más visitantes a Colombia en este primer semestre (24,7 % del total nacional), seguido por México. Además, se registró un aumento del turismo proveniente de Perú, Brasil y Panamá, con crecimientos significativos de +45,5 %, +16,5 % y +13,4 %, respectivamente, frente al mismo periodo del 2024.

Orrego resaltó que las actividades culturales y recreativas crecieron más del 17 %, confirmando que el turismo ya no es solo alojamiento y transporte, y aseguró que apostarle a eventos, cultura y experiencias es la vía para diferenciarse y crecer.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Bogotá, Turismo
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar