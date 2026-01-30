Colombiatex de las Américas cerró su edición número 38 con un balance positivo y se consolidó, una vez más, como el principal termómetro del Sistema Moda en América Latina de cara a 2026.
Durante tres días, la feria reunió a cerca de 30.000 asistentes —3.000 de ellos internacionales—, 17.000 compradores nacionales e internacionales y 615 marcas expositoras, de las cuales 410 fueron nacionales y 205 internacionales.
“Colombiatex es el corazón de la industria. Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el futuro de las industrias. Es una plataforma única en el mundo donde nacen los insumos, los textiles, la maquinaria y las soluciones que hacen posible la evolución del sector”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.
El impacto también se evidenció para la ciudad, pues, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, el evento generó una derrama de US$11,6 millones en actividades como hotelería, transporte, gastronomía y servicios asociados.
“Desde el Distrito de Medellín acompañamos esta plataforma porque creemos en su impacto real: fortalece la competitidad empresarial, impulsa el encadenamiento productivo y posiciona a Colombia como un actor relevante en el mapa global del abastecimiento de moda”, señaló María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de la ciudad.
Este balance positivo se da en un contexto en el que la industria de la moda en Colombia cerró 2025 con un consumo de $36,7 billones, creciendo 10,3 % frente a 2024 y con un aumento real en volumen del 6,5 %.
Para 2026, Inexmoda estimó un crecimiento real entre 2 % y 4 %, en un escenario de mayor racionalidad del consumidor y presión sobre los costos.
Así se movió la feria
La muestra comercial de este año en Colombiatex, realizada en 12.000 metros cuadrados de Plaza Mayor Medellín, tuvo una oferta articulada entre empresas de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander, así como compañías provenientes de India, Brasil, Italia, Turquía, Estados Unidos, Perú y Ecuador.
Textiles, insumos, maquinaria, soluciones sostenibles y tecnología aplicada marcaron la agenda, ratificando la capacidad de la región para integrarse a cadenas de valor internacionales y competir en mercados de alto estándar.
La participación de compradores ratificó que los confeccionistas siguen siendo un actor dinámico dentro del Sistema Moda. El 45 % de los compradores que ingresaron a la feria fueron confeccionistas de marca propia.
Uno de los espacios más relevantes fue el Showroom de Paquete Completo, que reunió cerca de 80 empresas especializadas en servicios integrales, desde diseño hasta producción final.
Allí, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Cluster Moda acompañaron a 21 empresas en procesos de conexión y fortalecimiento de capacidades.
“Hemos concretado cuatro acuerdos comerciales por $134,5 millones y generado más de 700 contactos. Destacamos el interés por reactivar relaciones con Venezuela y la generación de contactos provenientes de Ecuador”, indicó Sara Vives, gerente del Cluster Moda.