Colpensiones pagará esto por auxilio funerario en Colombia este año

Con la definición del salario mínimo, Colpensiones también determinó cuál será el nivel del auxilio funerario en Colombia que les reconozca a sus afiliados para este año.
Recuerda el fondo público que este pago se reconoce a la persona cuando demuestra haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado.
Para el pago del monto mínimo del auxilio funerario de Colpensiones el solicitante recibe como mínimo el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que, con el ajuste decretado por el gobierno Petro para el año 2026, corresponde a $8.754.525.
Sobre el monto máximo a reconocer, el pago no puede exceder el equivalente a 10 salarios mínimos, lo que representa un tope de $17.509.050.
Más detalles sobre el auxilio funerario de Colpensiones para este año
Según indica Colpensiones en sus reglamentos, la cuantía se determina a manos del fondo público según el último salario sobre el cual cotizaba el fallecido, en otros casos también se tiene en cuenta el valor de la última mesada pensional recibida, siempre ajustándose a los rangos mínimo y máximo mencionados.
Para la mesada de jubilación familiar, el auxilio funerario de Colpensiones se entrega si el fallecido era beneficiario de una pensión familiar, el monto del auxilio se reduce al 50 % de los valores estándar.
Finalmente, sobre el plazo que tiene el fondo público para reconocer el beneficio, el interesado cuenta con un periodo de un año, esto contado a partir de la fecha del fallecimiento, para presentar la solicitud formal ante la entidad.
Aclara Colpensiones que el pago se efectúa a favor de cualquier persona natural o jurídica siempre y cuando presente la factura original de los servicios funerarios, debidamente cancelada y a su nombre.