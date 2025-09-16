¿Cuándo Colpensiones responde por las semanas cotizadas perdidas?

Suelen ser varios los mecanismos que tienen los trabajadores del país que cotizan en Colpensiones para poder acceder a las semanas que, por algún motivo, no aparecen el historial laboral.
Recomienda el fondo público que, para poder hacer valer este derecho, es necesario que los solicitantes presenten todos los documentos que aporten la correcta cotización.
Pero, esto último, depende de factores como por ejemplo que la empresa que incurrió en el error siga funcionando o dejara los archivos sobre los aportes hechos a Colpensiones.
Según la normativa vigente, los fondos deben priorizar la respuesta sobre las solicitudes de los trabajadores que dicen no tener el número de semanas reportadas ante el fondo público.
Sin embargo, la respuesta y solución dependerá de los soportes que entregue el aportante, aunque hay casos en que el fondo público podría terminar respondiendo.
Explica la normativa local que, si la empresa ya no existe, la persona podría tener dificultades para obtener los soportes.
Sin embargo, también se deja en claro, si la empresa sí existía en el momento de la cotización, pero se liquidó, Colpensiones podría tener la obligación de asumir el paso a paso para la corrección de la historia laboral.
Casos en los que se pueden corregir las semanas perdidas en Colpensiones
- Periodos faltantes: Si en el historial laboral no aparecen periodos de cotización en los que sí se trabajó
- Periodos sobrantes: Si se registran periodos en los que no se trabajó para una empresa
- Información errónea: Si el historial laboral tiene datos incorrectos, como el nombre de un empleador o el salario base de cotización
Aclara Colpensiones que la primera responsabilidad por las semanas perdidas para un trabajador debe siempre recaer sobre la empresa contratante.
Hay que recordar que la reforma pensional aprobada por el Congreso, y en estudio a manos de la Corte Constitucional, incluye nuevos mecanismos para la recuperación de estos aportes.