Colpensiones anuncia millonario sorteo por ahorro de la pensión: Estas personas podrían beneficiarse

Colpensiones dio a conocer el lanzamiento del sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”, de la mano con Coljuegos, que busca premiar el esfuerzo de ahorro de las personas vinculadas a los BEPS con un bono de consumo para ser redimido.
Según la entidad, para la vigencia de 2025, por cada $100.000 ahorrados, las personas vinculadas tendrán una oportunidad de ganar en los sorteos que se realizarán de la siguiente manera:
El primer sorteo lo hará Colpensiones el 18 de septiembre de 2025.
Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de agosto
y se entregan 208 bonos.
Los otros sorteos por ahorrar para pensión que hará Colpensiones
- Segundo sorteo: 20 de noviembre de 2025
. Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de octubre.
Se entregan 312 bonos.
- Tercer sorteo: 22 de enero de 2026
. Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de diciembre.
Se entregan 520 bonos.
De acuerdo con la entidad, en total serán 1.040 bonos de $2.350.000 cada uno y, si la persona ahorra $400.000 tendrá una oportunidad adicional de ganar. Si ahorra el monto máximo establecido para este año, de $2.200.000, tendrá 38 oportunidades de ganar, ese ahorro le permitirá también acceder a un seguro de vida gratis.
La vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano, Paola Palmariny, dijo que los colombianos que no pueden cotizar a pensión y que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo pueden vincularse y ahorrar para que puedan recibir los beneficios del programa BEPS.
“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro gratuitas entre las personas ahorradoras”, aseguró la directiva de Colpensiones.
El fondo recordó que, para acceder al seguro, las personas deben realizar por lo menos seis aportes de cualquier valor, por encima de $20.000 o realizar aportes de al menos $300.000, equivalentes a un poco más de seis salarios mínimos.