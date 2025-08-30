Finanzas personales

Pensionados en Colombia deben tramitar este documento clave: aplica para Colpensiones y fondos privados

Colpensiones y los fondos privados dieron a conocer información fundamental para los pensionados en Colombia.

Pensión en Colombia. Imagen: Alcaldía de Ibagué

Colpensiones y los fondos privados hicieron un llamado a los pensionados en Colombia para que lleven a cabo el trámite de un documento clave para poder adelantar procesos ante entidades pública, especialmente.

De acuerdo con la norma local, este documento lo pueden expedir los distintos fondos de jubilaciones del país siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios.

Foto: Presidencia

Recuerdan desde las administradoras, incluida Colpensiones, que los pensionados en Colombia deberían tener a la mano el certificado de jubilación, papel clave para poder adelantar trámites ante distintas entidades o incluso establecimientos crediticios.

Para los pensionados de Colpensiones, el trámite se realiza principalmente a través de su sede electrónica en la página web oficial.

Colpensiones y los trámites que se pueden hacer en su portal web. Foto: Valora Analitik

¿Cómo tramitar el documento para los pensionados en Colombia?

Para estos casos, la persona debe estar registrada en la plataforma con su usuario y contraseña. Una vez dentro, indican desde el fondo público, se puede acceder a la sección de certificados para descargar el documento, aclarando que este servicio no tiene costo.

Ahora, para el caso de los fondos privados, como Porvenir, Protección o Colfondos, la solicitud del certificado para los pensionados en Colombia se puede hacer a través de sus portales virtuales o aplicaciones móviles.

Adicionalmente, generalmente, se requiere ingresar el tipo y número de documento de identidad. Una vez se surte ese proceso, el certificado es enviado directamente al correo electrónico registrado por el afiliado o pensionado en la base de datos de la administradora.

Pensionado en Colombia. Imagen: Colpensiones

Finalmente, el proceso para ambos tipos de fondos no implica ningún tipo de costo y también se puede realizar en línea.

