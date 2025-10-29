Noticias sobre reforma pensional

Futuro de la reforma pensional está pendiente de nuevo documento solicitado a Colpensiones

La reforma pensional y los cambios a Colpensiones están pendientes del cumplimiento de varios trámites.

Sigue sin definirse el futuro de la reforma pensional. Colpensiones ha pedido a la Corte Constitucional que avance y apruebe el proyecto de ley que fue avalado por el Congreso de la República.

En el marco del estudio que hace, el alto tribunal ahora solicitó a Colpensiones otros documentos clave que ayudarían a seguir avanzando en el debate de si la ley avalada es o no constitucional.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez le pidió a Colpensiones toda la información disponible, del fondo público, sobre los conceptos que en su momento entregó el ahora magistrado Héctor Carvajal, sobre quien reposa una recusación en el marco de la votación.

Justamente una de las denuncias al proyecto está en que Carvajal no podría participar del estudio de la iniciativa toda vez que, en su momento, emitió conceptos sobre lo aprobado por el Congreso.

Lo que vendría para la reforma pensional y Colpensiones

Ha manifestado la Corte Constitucional que el futuro de la reforma pensional, y las modificaciones para Colpensiones, se definirá una vez se solucione esta recusación.

Algunos analistas locales apuntan a explicar que este nuevo trámite podría terminar por alargar el estudio y la eventual definición de este proyecto de ley, considerado uno de los más importantes dentro de la agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El fondo público manifestó en su momento que la entrada en vigor de esta reforma pensional, en el plazo más inmediato, es clave para poder garantizar los mecanismos y recursos para el bono pensional que se entregará a los adultos mayores en situación de pobreza.

