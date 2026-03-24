Colsubsidio recibió nuevo reconocimiento tras liderazgo empresarial en sostenibilidad y fortalecimiento en bienestar social

El 11 de marzo Colsubsidio, la empresa social de los colombianos, recibió un nuevo reconocimiento en temas de liderazgo empresarial y esfuerzos centrados en el bienestar social.
El hecho se dio en el marco de la quinta edición del ‘Reconocimiento Empresa Sostenible’, organizado por el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES).
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En este se destacó el liderazgo de las organizaciones y empresarios que están impulsando la sostenibilidad como eje central de su gestión en Colombia.
A detalle, las empresas que participan del reconocimiento son evaluadas en temas de reducción de emisiones, adopción de objetivos ambientales ambiciosos, respeto por los derechos humanos, aporte a la reducción de la desigualdad y cumplimiento de altos estándares de transparencia y gobernanza.
Es por ello que Colsubsidio y su director general, Luis Carlos Arango Vélez, recibieron la distinción como ‘líder empresarial hombre’, dada su trayectoria y su papel en la promoción de una visión empresarial que integra el desarrollo social y la gestión responsable dentro de la estrategia empresarial.
En este proceso, se destacó que Colsubsidio ha trabajado por aportar al cierre de brechas sociales. Además, ha fortalecido iniciativas orientadas a ampliar oportunidades para millones de colombianos con una gestión responsable y renovable en servicios como educación, vivienda, cultura, salud, recreación, productividad, entre otros.
“Este reconocimiento es el resultado del trabajo de Colsubsidio y la satisfacción de contribuir a la generación de oportunidades y al mejoramiento perdurable de la calidad de vida de millones de colombianos y sus familias”, precisó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.
El evento, además, destacó el papel del sector empresarial en la construcción de soluciones frente a los desafíos ambientales y sociales del país, resaltando que integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza fortalece la competitividad y contribuye al desarrollo.