Colsubsidio lanza Ruta Mujer, su apuesta para impulsar la competitividad empresarial con talento femenino

Colsubsidio lanzó Ruta Mujer, un programa que busca cerrar brechas de género en el mercado laboral y fortalecer la competitividad empresarial mediante la integración del talento femenino en condiciones de equidad.
Y es que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el trimestre móvil octubre–diciembre de 2025 la tasa de desempleo nacional fue de 10,1 % para las mujeres, frente a 6,4 % para los hombres, lo que evidencia una brecha persistente en el acceso a oportunidades laborales.
Esta situación contrasta con su nivel de preparación: la mayoría de las personas que buscan empleo con formación universitaria y de posgrado en el Centro de Empleo y Talento Colsubsidio son mujeres. Sin embargo, una proporción significativa de las vacantes disponibles se concentra en rangos salariales bajos, lo que revela una brecha entre cualificación y acceso a empleo de calidad.
Frente a este panorama, Colsubsidio ha decidido integrar un modelo de productividad con enfoque de género, que articula educación, empleo y desarrollo empresarial. Ruta Mujer es el primer paso de esta apuesta institucional.
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¿En qué consiste Ruta Mujer?
El programa se desarrolla en alianza con Pro Mujer y está orientado a acompañar a las empresas en la adopción de prácticas inclusivas y herramientas técnicas que fortalezcan la gestión del talento humano, desde cargos operativos hasta niveles tácticos y estratégicos.
Su meta en la primera fase es impactar 75 empresas y facilitar la vinculación laboral de más de 2000 mujeres.
A través del Centro de Empleo y Talento Colsubsidio, las participantes ingresarán a una ruta que incluye orientación ocupacional, fortalecimiento de habilidades, formación especializada y acompañamiento para potenciar su perfil.
En paralelo, las empresas accederán a capacitaciones, bootcamps y asesoría técnica para eliminar sesgos en sus procesos de selección, ampliar su base de talento femenino y fortalecer sus culturas organizacionales.
El programa cuenta con el acompañamiento técnico del Gender Knowledge Lab, área de consultoría de Pro Mujer, que aporta metodologías y experiencia en la integración del enfoque de género en modelos, herramientas y servicios empresariales. Este proceso permitirá desarrollar soluciones aplicadas y sostenibles que puedan convertirse en referentes para otras instituciones del país.
La iniciativa suma además el apoyo operativo de la Fundación Colombia Incluyente en su componente de empleabilidad, fortaleciendo la conexión entre las necesidades empresariales y el acceso de las mujeres a oportunidades laborales formales.
“Con Ruta Mujer damos un paso decisivo para integrar el enfoque de género en nuestro modelo, conectar a más mujeres con oportunidades laborales formales y acompañar a las empresas en la construcción de culturas organizacionales más competitivas e inclusivas”, afirmó Claudia Camacho, gerente de educación, cultura y productividad de Colsubsidio.
Así las cosas, Ruta Mujer permitirá consolidar aprendizajes, desarrollar metodologías técnicas replicables y fortalecer las trayectorias educativas, laborales y empresariales de las mujeres usuarias de los servicios de Colsubsidio.
Con este programa, Colsubsidio avanza en su visión de consolidar al 2027 un modelo de productividad con enfoque de género orientado a fortalecer las trayectorias formativo-laborales de niñas, adolescentes y mujeres, y a posicionarse como referente nacional en la transformación de ecosistemas laborales con equidad de género.