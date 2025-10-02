Comerciantes mejoran en ventas, pero temen por decisión del salario mínimo

Fenalco dio a conocer una nueva medición sobre el comportamiento de las ventas de los comerciantes en Colombia. La encuesta también trató lo que puede pasar con un incremento desmesurado del salario mínimo para el año entrante.
Dice el documento que, si bien en agosto las ventas del comercio se mantuvieron en terreno positivo, la desaceleración en el ritmo de crecimiento comienza a encender alarmas.
“Para el 67 % de los comerciantes consultados las ventas fueron iguales (41 %) o disminuyeron (26 %). El 33 % de los comerciantes reportó un aumento en comparación con el mismo mes del año anterior. Frente a julio se percibe una clara pérdida de dinamismo en la actividad comercial”, se lee en la medición.
Sobre los resultados, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que “el golpe más evidente lo sienten los supermercados y establecimientos de alimentos, donde la inflación sigue presionando los bolsillos de los hogares. Según cifras del DANE, en agosto los precios de los alimentos subieron 0,45%, más del doble de lo esperado por los analistas”.
Los llamados de atención de los comerciantes en Colombia
Si bien las ventas de bienes durables como vehículos, motos, computadores y celulares siguen mostrando crecimientos de dos dígitos, y se observan señales de recuperación en la moda, las expectativas de los comerciantes, agrega el informe, están lejos de ser optimistas.
“Solo el 37 % cree que la situación mejorará en el corto plazo, mientras la mayoría prevé estancamiento o incluso retroceso. Más allá de las cifras, lo que realmente preocupa a los comerciantes son las amenazas externas que se ciernen sobre la economía”, explica el documento.
Alertan los comerciantes que la incertidumbre frente a una nueva reforma tributaria, que inevitablemente golpeará los bolsillos de los consumidores, “y los anuncios del presidente de la república de aumentar desmesuradamente el salario mínimo por decreto, sin atender los mecanismos de concertación, generan enorme inquietud en el sector”.
Finalmente, la encuesta muestra que a ese panorama se suma el impacto de la reforma laboral recientemente aprobada. “El temor es que el comercio formal, que cumple la ley y soporta múltiples cargas regulatorias, quede aún más debilitado frente a la competencia desigual de la calle, la creciente informalidad se consolida como el mayor desafío coyuntural para el sector”, concluyó Cabal.