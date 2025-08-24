El comercio electrónico en Colombia mantuvo su senda de crecimiento durante el segundo trimestre de 2025, al registrar ventas por $26,9 billones, lo que representa un aumento anual del 3 % frente al mismo periodo del año anterior.
Así lo reveló el más reciente informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que también destacó la consolidación del canal digital como una opción confiable para millones de consumidores.
Ventas y transacciones en el comercio electrónico colombiano
El reporte indica que, aunque las ventas cayeron un 1,2 % frente al primer trimestre de 2025, el comportamiento mensual frente a 2024 fue positivo, con variaciones de 1,2 % en abril, 5,5 % en mayo y 2,3 % en junio.
En cuanto al número de transacciones, el comercio electrónico en Colombia alcanzó 140,6 millones de operaciones aprobadas relacionadas con ventas en línea. Esto representó un incremento del 10,6 % anual y del 6,9 % en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.
“Este aumento sostenido en el volumen de transacciones evidencia que el comercio electrónico se ha consolidado como un canal habitual y confiable para la compra de bienes y servicios de millones de colombianos”, señaló María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la CCCE.
El ticket promedio de compra en línea durante el segundo trimestre de 2025 fue de $191.850, con una disminución del 7,6 % anual y del 6,9 % trimestral.
Categorías y medios de pago en el comercio electrónico
Las categorías que más participaron en el mercado fueron tecnología (19,9 %), otras de retail (17,9 %) y entretenimiento (13,4 %).
Entre abril y junio, las de mayor crecimiento fueron otras de retail (112,6 %), entretenimiento (38,8 %) y turismo (19,6 %), reflejando el impacto de la estacionalidad y de las campañas promocionales en el comercio digital.
En cuanto a los métodos de pago, el informe muestra una clara preferencia por las transacciones digitales directas. El débito a cuenta bancaria vía PSE lideró con una participación del 63,9 %, seguido por la tarjeta de crédito (33,3 %). El efectivo, incluyendo pagos contra entrega y puntos de recaudo, apenas representó el 2,7 %, confirmando la transición hacia medios electrónicos más seguros y eficientes.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) analizados por la CCCE, la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas se mantuvo en torno al 2,3 %, con un ligero aumento frente a los registros de 2023 y 2024.
“Desde la CCCE estamos comprometidos en continuar promoviendo el desarrollo de la industria del comercio electrónico porque estamos convencidos de los beneficios que otorga para el desarrollo económico del país. Seguiremos trabajando para fortalecer el ecosistema digital colombiano, impulsando un comercio electrónico más seguro, innovador e inclusivo”, concluyó Quiñones.