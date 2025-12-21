El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela continúa mostrando señales de recuperación y fortalecimiento durante 2025.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y octubre el comercio bilateral alcanzó los US$858,4 millones FOB, lo que representa un crecimiento del 9 % frente al mismo periodo de 2024.
En este resultado, la balanza comercial se mantuvo superavitaria para Colombia, con un saldo favorable de US$701 millones FOB, reflejando el mayor dinamismo de las exportaciones colombianas hacia el país vecino.
El buen desempeño del intercambio ha estado acompañado por un crecimiento sostenido de las ventas externas.
Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones de Colombia hacia Venezuela sumaron US$875,5 millones FOB, registrando un incremento del 10,5 % frente al mismo periodo del año anterior. Este avance ha sido impulsado por una canasta exportadora cada vez más amplia, con envíos en 89 grupos de productos y 2.577 partidas arancelarias, lo que evidencia una relación comercial más diversificada y en proceso de consolidación.
Este contexto abre oportunidades para los empresarios colombianos de cara a 2026, especialmente en sectores industriales, agroindustriales y de bienes de consumo.
Así lo destacó Juan Gabriel Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, quien señaló que “las cifras de 2025 reflejan un comercio en recuperación, más diversificado y con un potencial que sigue creciendo. La cercanía logística, la complementariedad productiva y la confianza empresarial están consolidando un intercambio más estable y de largo plazo. Para 2026 vemos oportunidades claras para ampliar la oferta colombiana y fortalecer los encadenamientos que unen a ambos países”.
Por sectores, los mayores montos exportados se concentraron en materias plásticas y sus manufacturas, con US$104,1 millones, seguidos por grasas y aceites animales o vegetales, que alcanzaron US$72,7 millones.
Recomendado: Levantamiento de sanciones de EE. UU. mejora la perspectiva económica de Venezuela: Oxford Economics
También se destacaron los envíos de fundición, hierro y acero por US$51,6 millones, jabones y preparaciones de limpieza con US$51,3 millones, azúcares y artículos de confitería por US$46,0 millones, y aceites esenciales y productos cosméticos, que sumaron US$42,1 millones.
Perspectivas económicas de Venezuela abren oportunidades para empresarios colombianos
En el análisis por productos específicos, los artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco, lideraron los envíos, junto con el aceite de soja y sus fracciones, los agentes de superficie orgánicos, los aceites de petróleo y sus derivados, así como la leche y la crema concentrada con azúcar. Estos resultados reflejan una demanda diversa en el mercado venezolano y una capacidad creciente de la oferta colombiana para atenderla.
El dinamismo exportador también se evidencia en la amplia participación empresarial. Durante 2025, 1.143 empresas colombianas realizaron exportaciones hacia Venezuela, con presencia en 26 departamentos del país, lo que confirma una base productiva extensa y una integración territorial relevante en el comercio bilateral.
Las perspectivas económicas de Venezuela para el cierre de 2025 refuerzan este panorama. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima un crecimiento del 6,9 % para la economía venezolana, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una expansión cercana al 6 %. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento más moderado, alrededor del 0,5 %, el balance general apunta a una economía en proceso de recuperación gradual.