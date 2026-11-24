En Antioquia, uno de los principales desafíos del tejido empresarial está en lograr que las empresas no solo se mantengan en el mercado, sino que puedan avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento. Aunque muchas consiguen consolidar su actividad y sostenerse, dar el salto hacia mayores niveles de productividad, sofisticación y conexión con nuevos mercados sigue siendo una tarea difícil.
Frente a ese panorama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) ha estructurado una estrategia de desarrollo empresarial que parte de reconocer las necesidades particulares de cada sector, región y tipo de compañía. Su apuesta contempla más de 60 soluciones para acompañar a las empresas en procesos de tecnificación, fortalecimiento de sus capacidades y acceso a nuevas oportunidades de negocio.
El objetivo, más allá de impulsar el crecimiento empresarial, es que ese desarrollo se traduzca en más y mejores empleos, especialmente en los municipios de Antioquia que están por fuera del área metropolitana. Julián Isaza Mejía, responsable de desarrollo empresarial en Comfama, habló con Valora Analitik sobre el tema.
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¿Cuál es el principal desafío que enfrentan hoy las mipymes antioqueñas?
Muchas empresas logran consolidarse en términos de actividad económica y mercado, pero les cuesta avanzar hacia una nueva etapa de crecimiento. El reto está en fortalecer su productividad, sofisticación y capacidad para generar más y mejores empleos, especialmente en las regiones fuera del área metropolitana.
¿Cómo responde Comfama a ese reto?
Nuestra estrategia parte de reconocer que las necesidades de las empresas varían según el sector, la región y su nivel de desarrollo. Por eso trabajamos de manera especializada, priorizando actividades con potencial para impulsar el desarrollo económico y la movilidad social.
Nos enfocamos en tres frentes: sostenibilidad, productividad y sofisticación. Buscamos que las empresas crezcan, sean más eficientes, incorporen conocimiento y tecnología, y puedan acceder a nuevos mercados.
¿Qué soluciones ofrece Comfama para impulsar ese crecimiento?
Tenemos más de 60 soluciones de desarrollo empresarial. Por ejemplo, en el sector agropecuario contamos con la Plataforma Agro Comfama, una estrategia con la que abordamos el desarrollo empresarial de este sector. Allí tenemos programas de agricultura de precisión que incluyen acceso a laboratorios, asistencia técnica especializada, soluciones de digitalización de cultivos y trazabilidad.
A esto sumamos programas de certificación para que las empresas puedan implementar estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.
Cuando una empresa se certifica, también adopta procesos y estándares más estructurados y empieza a tomar decisiones basadas en datos. Además, formamos a sus trabajadores para que puedan operar bajo esos nuevos estándares. Esto también transforma su estructura organizacional.
Esos programas se conectan con otras soluciones orientadas a la vinculación con mercados internacionales. Así, una empresa puede avanzar en productividad mediante la agricultura de precisión, fortalecer su sostenibilidad a través de una certificación internacional y sofisticarse al llegar a nuevos mercados.
¿Qué deben hacer las empresas para acceder a estos programas?
Las empresas deben generar empleo formal, tener trabajadores afiliados a la Caja de Compensación y estar al día en sus aportes. Además, priorizamos compañías con potencial de crecimiento e impacto en la generación de empleo.
Nuestro propósito es que el fortalecimiento empresarial se traduzca en mejores oportunidades para los trabajadores y sus familias.
¿Qué resultados han obtenido en las regiones?
Cada año acompañamos, en promedio, a 1.150 empresas, de las cuales cerca del 60 % pertenece al sector agropecuario. Además, cualificamos alrededor de 3.000 trabajadores al año y llegamos a los 115 municipios de Antioquia por fuera del área metropolitana.
Las mediciones realizadas durante los últimos tres años muestran que las empresas acompañadas registran un mejor desempeño en su masa salarial frente a grupos comparables, con diferencias promedio de entre 25 % y 30 %.
¿Qué mensaje les daría a los empresarios?
Las empresas son un actor fundamental para la movilidad social. Necesitamos organizaciones más productivas, preparadas y conectadas con nuevas oportunidades de mercado. La invitación es a pensar en esa siguiente etapa de crecimiento y construirla de manera conjunta para generar bienestar y empleo en las regiones de Antioquia