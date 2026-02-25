Comienzan cierres viales en la vía que conecta a Medellín y el Suroeste antioqueño: Estos son los horarios

Tras la culminación de las intervenciones en el sector Sinifaná, correspondiente al proyecto vial Pacífico 1, comenzará a aplicarse un esquema de circulación ajustado cuyo objetivo es compatibilizar la ejecución de las obras pendientes con la movilidad regional.
Luego de varias jornadas de diálogo entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como representantes del transporte y de los sectores productivos, se definió el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). La medida entrará en vigor el miércoles 25 de febrero en el tramo conocido como Las Areneras.
¿Cómo serán los horarios de restricción?
El PMT contempla cierres parciales diarios en dos franjas horarias: de 8:30 a. m. a 10:30 a. m. y de 11:30 a. m. a 1:30 p. m. Durante esos periodos se suspenderá la circulación continua de vehículos, con el fin de permitir la ejecución segura de los trabajos.
Como medida intermedia para reducir el impacto sobre las comunidades cercanas y el transporte de carga, entre las 10:30 a. m. y las 11:30 a. m. se habilitará una “ventana de paso” controlada. En ese lapso se permitirá el tránsito en un sentido y luego en el contrario, bajo supervisión operativa.
Las autoridades recomendaron a los usuarios programar sus desplazamientos con anticipación y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas para evitar congestiones y retrasos.
El acuerdo fue consolidado en un espacio de concertación liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la participación de la Gobernación de Antioquia, alcaldes del suroeste del departamento y la concesión responsable de la ejecución del proyecto.
De acuerdo con la ANI, el propósito central consistió en coordinar el avance de las obras con las necesidades de desplazamiento de la población y el funcionamiento de la actividad económica local. La entidad señaló que el plan es resultado de un proceso de diálogo que consideró las particularidades del territorio y los requerimientos de los distintos actores.