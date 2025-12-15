Listas obras clave en la megavía de Medellín al suroeste antioqueño; se acaban cierres en sector de Sinifaná

La concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, informó que desde este lunes 15 de diciembre finaliza el horario de cierre en el sector Sinifaná.
De ese modo, la vía queda habilitada de manera permanente y en doble sentido de circulación, luego de haber culminado las principales obras de estabilización del talud inferior y superior del tramo.
Mauricio Millán, gerente de Covipacífico fue el encargado de anunciar la noticia: “A partir del lunes 15 de diciembre de 2025 tendremos apertura permanente en el sector Sinifaná donde se presentó el deslizamiento de la banca en meses anteriores. Ya culminamos las principales obras de estabilización del talud inferior y superior, lo que nos permite eliminar el horario de cierre”:
Adicionalmente, explicó que, aunque las condiciones actuales permiten la apertura total, la superficie no corresponde aún a la condición definitiva.
Millán aseguró que restan obras complementarias como actividades de pavimentación y algunos trabajos menores que se ejecutarán sin necesidad de nuevos cierres totales en el sector.
Por último, la concesión hizo un llamado a los conductores para que transiten con precaución, atendiendo la señalización instalada y las recomendaciones de seguridad vial, mientras avanzan las obras finales en el sector.