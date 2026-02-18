Ya quedaron definidos los horarios de cierre en la megavía de Medellín al Suroeste antioqueño

La finalización de las intervenciones en el sector Sinifaná, correspondiente al proyecto vial Pacífico 1, marca el inicio de una nueva fase operativa en este corredor estratégico del suroeste antioqueño. La medida implica ajustes en la circulación vehicular y la implementación de un esquema de control del tránsito que busca compatibilizar el avance de las obras con la movilidad regional.
Tras varias jornadas de concertación entre autoridades y actores del territorio, se definió el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) que comenzará a regir en el tramo conocido como Las Areneras a partir del próximo 25 de febrero.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la decisión se adoptó en un espacio de diálogo en el que participaron la Gobernación de Antioquia, alcaldes de los municipios del suroeste, la concesión responsable del proyecto, representantes del transporte y voceros de distintos sectores productivos.
La entidad señaló que el propósito fue coordinar la ejecución de la obra con las necesidades de desplazamiento de la población y de la actividad económica local.
“Este plan es resultado del diálogo y la concertación, en búsqueda de equilibrar el avance de las obras del Retorno 2 con las dinámicas de movilidad del territorio”, indicó la ANI.
La construcción del denominado Retorno 2 requiere intervenciones que reducen de manera temporal la capacidad de la vía. Por esta razón, el control del flujo vehicular resulta necesario para prevenir congestiones prolongadas y disminuir riesgos de seguridad vial, especialmente en un corredor utilizado por transporte de carga, pasajeros y tránsito intermunicipal.
¿Cómo serán los horarios de restricción y ventana de paso?
El PMT contempla cierres parciales diarios en dos franjas horarias específicas:
- Entre las 8:30 a. m. y las 10:30 a. m.
- Entre las 11:30 a. m. y la 1:30 p. m.
Durante estos periodos no habrá circulación continua de vehículos. Sin embargo, se estableció una medida intermedia para evitar el aislamiento de comunidades cercanas y el colapso del transporte de carga. Entre las 10:30 a. m. y las 11:30 a. m. se habilitará una “ventana de paso” controlada: primero se permitirá el tránsito en un sentido y, posteriormente, en el contrario, bajo supervisión operativa.
La ANI aclaró que la medida es de carácter inicial y podrá modificarse. El comportamiento del flujo vehicular será evaluado de forma permanente, lo que podría derivar en ajustes de horarios o en la adopción de nuevas restricciones si las condiciones de operación lo requieren.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se creará un comité de seguimiento integrado por las alcaldías del suroeste, representantes de distintos sectores económicos y voceros del transporte. Este organismo tendrá la función de monitorear la implementación del plan, identificar dificultades en la operación y proponer ajustes para mejorar su funcionamiento.