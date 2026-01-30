Cierres diarios de megavía al suroeste antioqueño durarían un año, pero hay rechazo; hoy habrá reunión clave

La novela por concretar unos cierres diarios en la megavía al suroeste antiqueño parece no tener fin, pese a que el Gobierno Nacional ya les dio su visto bueno.
Y es que luego de que saliera la Resolución 0148 del 27 de enero de 2026 del Instituto Nacional de Vías (Invias), las expectativas sobre lo que pueda pasar con los cierres no han dejado de crecer.
Textualmente la resolución resuelve en su primer artículo: “Otorgar un permiso a la Concesionaria Vial de Pacífico para el cierre total de la vía Peñalisa-Primavera, del 28 de enero de 2026 al 28 de enero de 2027, de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. hasta las 13:30 p.m., con excepción de sábados antes de lunes festivo, días festivos y durante la temporada comprendida entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027”.
Destacado: Megavía entre Medellín y el suroeste de Antioquia tendrá cierres diarios de cinco horas; concesión se pronuncia
Lo anterior advierte que los cierres diarios de cinco horas en dicha vía durarán un año completo. Esto ha despertado la negativa de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, en cabeza de Luis Horacio Gallón Arango, quien por medio de un video publicado en la red social X expresó su desacuerdo.
“Nosotros no estamos de acuerdo con este cierre tan prolongado y exagerado, sobre todo porque el suroeste ha venido estando muy afectado por estos cierres de Pacífico 1”, dijo el funcionario, al tiempo que consideró que no es justo para la región.
Ahí mismo mencionó los trabajos inconclusos que se tienen hasta la fecha: “Lo que falta del intercambio de Primavera hasta el peaje, tener el peaje definitivo, la doble calzada que va hasta Cuatro Palos, la terminación de las mismas Areneras y el derrumbe que tenemos en la Sinifaná”.
Frente a lo que está sucediendo, Gallón informó que hoy viernes 30 de enero se dará una reunión clave entre la ANI, Covipacífico, alcaldes y la Gobernación para dialogar sobre la posibilidad de “atenuar estas dificultades”.
Cabe resaltar que hasta el momento no hay un cierre, pues están a la espera de la reunión hoy para tomar una decisión.
Covipacífico informó: “Durante esta semana se adelantará un proceso de socialización con autoridades y demás actores, dentro del cual se informarán las novedades asociadas a esta resolución. Hasta tanto no finalice este proceso, no se implementará ninguna restricción”.
Finalmente, entre sus advertencias el secretario reclamó que un cierre de esa magnitud podría afectar la economía de la región, sobre todo una actividad turística que viene creciendo.