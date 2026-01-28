Es oficial: la megavía entre Medellín y el suroeste de Antioquia, que hace parte del proyecto Pacífico 1, tendrá cierres diarios de cinco horas para realizar unas obras clave en el sector de Areneras, entre los municipios de Caldas y Amagá.
La información fue revelada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que indicó que esto se autorizó este miércoles, 28 de enero, y quedó plasmado en la Resolución 0148 del Invías.
¿Por qué se cierra la megavía entre Medellín y el suroeste de Antioquia?
De acuerdo con la ANI, el cierre se implementará durante cinco horas diarias, de lunes a sábado, entre las 8:30 a.m y la 1:30 p.m., con excepción de los sábados previos a lunes festivo, así como los días domingos y festivos.
Igualmente, indicó que no habrá clausura de la megavía entre Medellín y el suroeste de Antioquia durante la temporada de fin de año. Es decir, no se aplicará entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027. La entidad dejó claro que la vía alterna que se tendrá para vehículos livianos será la de Vereda La Maní – El Cardal.
Posteriormente, en una respuesta a Valora Analitik, la ANI confirmó que el cierre se dará por un periodo de un año (12 meses), aunque el concesionario ha indicado que espera terminar en un tiempo inferior.
Por su parte, Covipacífico, que hace parte de Corficolombiana y, a su vez de Grupo Aval- confirmó en un comunicado que, durante esta semana se adelantará un proceso de socialización con autoridades y demás actores, dentro del cual se informarán las novedades asociadas a esta resolución.
Con esto mente, agregó que «hasta tanto no finalice este proceso, no se implementará ninguna restricción«.
Vale recordar que las intervenciones se realizarán entre los municipios de Caldas y Amagá, con el fin de construir un retorno y estabilizar un talud con inversiones de $120.000 millones.
Así lo explicó en noviembre a Valora Analitik el gerente de la concesión, Mauricio Millán, quien dijo: “Ese cierre empezaría en enero y es un paso necesario para terminar el tramo entre Amagá y Cuatro Palos. Es lo último pendiente en ese frente”.
Y añadió: “Lo que se planea es una estabilización de talud con las características requeridas para esta zona”, que incluye concreto lanzado, cable de acero, construcción de terrazas y anclajes.
Críticas de alcaldes de la subregión
Ahora bien, Valora Analitik también pudo establecer que, si bien la resolución del Invías ya fue expedida, aún están por resolverse las quejas de los alcaldes del suroeste de Antioquia, quienes han arremetido contra estas medidas.
De hecho, hace apenas 10 días, los alcaldes de la subregión coincidieron en señalar que una medida de esta magnitud comprometería seriamente la economía local y la dinámica social del territorio.
El alcalde de Amagá, Wilser Molina, fue uno de los más enfáticos al rechazar la propuesta, al considerar que los puntos críticos de las obras se concentran precisamente en las vías que conectan directamente con el municipio.
El mandatario también advirtió que los cierres impactarían de manera directa el transporte de carbón desde la cuenca de la Sinifaná, el desplazamiento diario de estudiantes hacia municipios vecinos y el acceso oportuno de pacientes que requieren atención médica en Medellín y su área metropolitana. Estas actividades, señaló, dependen en gran medida de la continuidad del corredor vial.
Por su parte, la alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, señaló que las restricciones encarecerían aún más los costos logísticos en plena temporada cafetera, una situación que ya se ve agravada por las limitaciones al tránsito de vehículos pesados en el puente de Bolombolo.