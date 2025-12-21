La concesión Vía del Pacífico (Covipacífico) confirmó en días recientes la habilitación en doble sentido de la carretera en el sector de Sinifaná. La apertura se dio una vez concluyeron trabajos de estabilización en taludes, tanto en la parte superior como en la inferior del tramo.
Se trata de un punto crítico del corredor Pacífico 1, que conecta el Valle de Aburrá con el suroeste antioqueño y forma parte del programa de autopistas 4G. La habilitación permite restablecer el tránsito en un sector que históricamente ha exigido intervención geotécnica constante.
Pese a ese avance, el gerente de Covipacífico, Mauricio Millán, explicó en entrevista con Valora Analitik que el proyecto aún enfrenta retos. Según dijo, aunque el alcance ejecutivo asignado a la concesión registra cumplimiento, el corredor todavía demanda intervenciones adicionales.
Millán recordó que desde marzo se habilitó la Unidad Funcional 1.2 y, con ello, se recuperó la movilidad en la zona. Al respecto, señaló que “desde marzo de este año, cuando se habilitó la Unidad Funcional 1.2, hoy hay paso. El alcance de lo que estaba a cargo de la concesionaria ya se ejecutó. Este corredor aún presenta desafíos geotécnicos y se está trabajando en ellos”.
A esto agregó que actualmente existe una concentración operativa en tres obras puntuales que se están ejecutando de forma paralela.
Tres frentes activos para cerrar requerimientos operativos
Millán identificó tres acciones relevantes para completar condiciones de operación. En primera instancia mencionó los retornos en el sector conocido como Paso Nivel, donde falta rematar un tramo específico. Sobre ese punto señaló que “una obra son los retornos del sector de Paso Nivel. Ya tienen un avance importante, pero es necesario dar un paso adicional para terminar el último tramo”.
El segundo frente corresponde a trabajos menores en la carretera nacional existente, en la parte inferior de Sinifaná. Allí, explicó, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aporta recursos para reconstruir el paso sobre el trazado actual.
“Estamos ejecutando la reconstrucción del paso en la vía nacional existente en ese punto, mediante un mecanismo de obras menores con la ANI”, dijo Millán.
El tercer frente tiene relación con el peaje de Amagá, que requiere ampliación. Millán recordó que esta obra había sido una necesidad reiterada por los actores regionales. Hoy, después de acuerdos institucionales y de la adquisición anticipada de predios, se materializa.
“Tras el acuerdo con la ANI, que aportó recursos para la adquisición del predio, ya se ejecuta la ampliación del peaje. Es un avance relevante para el sector”, explicó.
Según explicó, el año cierra con esos tres frentes activos mientras continúan gestiones de planeación que definen la etapa final del proyecto.
Hacia una solución definitiva: el Bitúnel TTV
Un punto central de la entrevista fue el denominado Bitúnel en TTV, considerado solución definitiva para la estabilidad del corredor. Según Millán, a finales de noviembre se firmó un acuerdo con la ANI que autoriza la destinación de recursos para ajustar la licencia ambiental, requisito previo al diseño final.
“Hace un par de semanas firmamos con la ANI la autorización para usar recursos en el ajuste de la licencia ambiental. Ya iniciamos estudios. Era un paso indispensable”, destacó.
Explicó que, una vez concluida la parte ambiental, podrá definirse el presupuesto final del túnel. Hoy se estima un valor aproximado de $1 billón, cifra que exige una estructuración financiera con aportes adicionales del Gobierno nacional.
El gerente insistió en que, aunque se requiere financiación futura, el proceso avanza y que “falta tiempo. No es una obra inmediata y aún falta la plata grande, pero el proyecto no está quieto. Va avanzando”.
Con el ajuste ambiental en curso, la concesión podrá definir mecanismos posteriores que permitan la construcción del túnel y su integración con la operación vial.
Peaje Amagá: ejecución anticipada y tiempos de entrega
Sobre el peaje Amagá, Millán detalló que el proyecto inició luego de un acuerdo que permitió la entrega anticipada del predio por parte de los propietarios. Ese proceso se concretó a comienzos del mes pasado, lo que habilitó las actividades constructivas.
Recordó que el contrato prevé ocho meses para la ejecución. Sin embargo, la concesión confía en acortar ese cronograma, ya que “nos planteamos ocho meses para la ejecución, pero confiamos en que el tiempo será inferior y que podremos entregar antes, incluso con esquemas operacionales iniciales”.
Cierres viales previstos para finalizar obras entre Amagá y Cuatro Palos
Millán también abordó el tema de los cierres viales mencionados recientemente. Indicó que inicialmente se consideraba un cierre en noviembre, pero tras una reunión entre autoridades locales y la ANI se decidió aplazarlo para enero del próximo año.
“Ese cierre empezaría en enero y es un paso necesario para terminar el tramo entre Amagá y Cuatro Palos. Es lo último pendiente en ese frente”.
Señaló que ya hay avances sustanciales en zonas donde no se requieren cierres, incluso pese a retrasos en procesos de expropiación de un predio que solo se liberó a mitad de año. Según dijo, con esa liberación se pudo ejecutar una parte significativa del tramo, aunque el cierre será indispensable para completar la estabilización final.
En cuanto a la intervención que se realizará allí, precisó que “lo que se planea es una estabilización de talud con las características requeridas para esta zona”.
Recordó además que desde comienzos de año se han realizado mesas de trabajo con alcaldes, transportadores y actores regionales para coordinar los cierres por bloques. En principio, se mantendría un esquema de cinco horas en la mañana.
Operación del Bypass y ajustes al túnel falso
De otro lado, frente al Bypass que se construyó en el sector Porvenir, el gerente confirmó que el bypass permanece operativo y está permitiendo ejecutar otras intervenciones en paralelo. Indicó que la concesión realiza ajustes al túnel falso existente, tras un análisis técnico que recomendó ampliarlo.
Para ello, “estamos haciendo un proceso para ampliarlo. El monitoreo técnico mostró que debemos ajustar la estructura. Ya se ejecutan nuevas pilas”.
Afirmó que el bypass ha permitido mantener el tráfico durante las labores de refuerzo del túnel falso, lo cual garantiza continuidad operacional.
¿Qué Sectores que requieren recursos adicionales?
Millán identificó tres segmentos dentro del corredor que necesitan financiación externa, pues no están cubiertos en los alcances del contrato de concesión. El primero es el tramo entre Primavera y Caldas, cercano al sector conocido como El Rancherito, donde también se ubica el túnel de Cachotes. El segundo corresponde al sector del peaje, mientras que el tercero incluye la reconexión en Sinifaná.
“Son tres sectores. En los dos primeros, gracias a un acuerdo con la ANI, ya contamos con diseños y licencia ambiental, pero faltan recursos. En Sinifaná ya hay diseño”, enfatizó.
Con estos elementos, el avance contractual se concentra ahora en definir aportes estatales que permitan ejecutar las obras.
Etapa de transición hacia el cierre definitivo del proyecto
La información entregada por Covipacífico muestra que Pacífico 1 atraviesa una fase de transición: varios frentes ejecutados, otros en curso y planes ambientales y financieros en desarrollo. La habilitación reciente en Sinifaná es un resultado directo de esas intervenciones, pero no representa el cierre total.
Los retos pendientes —estabilizaciones, ampliaciones, cierres técnicos, ajuste ambiental y financiamiento del Bitúnel TTV— determinarán el ritmo de culminación. En palabras del gerente, argumentó que “No es inmediato, falta plata y falta tiempo, pero el proyecto avanza”.
La hoja de ruta se mantiene activa con decisiones institucionales, recursos aprobados para estudios y obras estratégicas en etapa final. El objetivo, según lo expresado en la entrevista, es cerrar los frentes que dan estabilidad operacional al corredor y permitir su integración plena con la red vial del suroeste antioqueño.