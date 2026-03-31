Se completó obra complementaria del Metro de Bogotá que será clave para la movilidad de la ciudad

Las obras asociadas a la Primera Línea del Metro de Bogotá registran un nuevo avance con la puesta en servicio del puente vehicular ubicado en el costado sur de la intersección entre la avenida Primero de Mayo y la carrera 68. Esta infraestructura entra en operación como parte de los proyectos complementarios que buscan mejorar la movilidad en zonas estratégicas mientras se desarrolla el sistema férreo.
El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y del gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. Durante la presentación, los funcionarios resaltaron la relevancia de este punto dentro de la red de transporte de la ciudad, al consolidarse como un nodo de integración entre distintos modos de desplazamiento. En este sector confluyen la futura estación 7 del Metro, el viaducto por donde circularán los trenes y la troncal de TransMilenio de la avenida 68, lo que permitirá articular de manera más eficiente los flujos de pasajeros.
La estructura habilitada cuenta con una longitud total de 446 metros y alcanza una altura cercana a los 10 metros. Su construcción se llevó a cabo mediante el método de voladizos sucesivos, una técnica de ingeniería que permite avanzar en la obra sin la necesidad de instalar apoyos provisionales sobre la vía. Este procedimiento contribuye a reducir las afectaciones al tránsito durante el proceso constructivo. En la ejecución del proyecto participaron cerca de 300 trabajadores a lo largo de 20 meses.
En términos operativos, el puente dispone de tres carriles. Actualmente, dos de ellos se encuentran en funcionamiento, mientras que el tercero será habilitado una vez concluyan las obras relacionadas con la estación 7 del Metro. Esta infraestructura facilita la circulación vehicular en sentido occidente-oriente sobre la avenida Primero de Mayo y complementa el puente del costado norte, que opera desde junio de 2024 y canaliza el tráfico en sentido contrario.
¿Cómo será la conexión del puente con otros medios de transporte?
El diseño de esta intervención contempla su integración con diversos sistemas de movilidad. Sobre los puentes se desplazará el Metro a una altura aproximada de 14 metros, mientras que en el nivel inferior operarán los buses articulados de TransMilenio a lo largo de la avenida 68. De manera adicional, se incluyeron espacios destinados para peatones y ciclistas, con el propósito de facilitar la conectividad y promover alternativas de transporte no motorizado.
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Durante la ejecución de las obras también se adoptaron medidas orientadas a mitigar impactos ambientales. Estas acciones incluyeron la protección del arbolado existente en la zona y la preservación de redes de servicios públicos, especialmente la red matriz de agua Casablanca, administrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Con ello, se buscó garantizar la continuidad de los servicios y reducir las afectaciones a la infraestructura urbana existente.