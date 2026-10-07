Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó préstamos para Colombia por 497 millones de euros

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió un concepto favorable a la Nación para celebrar tres créditos externos de libre destinación con el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) por un monto de hasta 497 millones de euros.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos recursos estarán destinados a financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026, respaldando la ejecución de políticas públicas y reformas estructurales prioritarias para el país.
La entidad resaltó que las operaciones de crédito se pactaron bajo condiciones de tasa de interés, plazo y período de gracia favorables para la Nación, aunque no las detalló.
«Esta autorización refleja el compromiso del Gobierno Nacional con la gestión de los recursos necesarios para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República», dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.
Según la información compartido, la tasa de interés ofrecida por el banco germano se ubica alrededor de 200 puntos básicos por debajo de la curva de bonos soberanos de Colombia en euros.
Esta diferencia garantiza, según el MinHacienda, un esquema de financiamiento más ventajoso frente a las opciones disponibles en los mercados de capitales, lo que se traducirá en un ahorro directo en el servicio de la deuda pública.
La cartera también señaló que esta transacción representa un gesto explícito de respaldo político y financiero del Gobierno de Alemania hacia Colombia en el cumplimiento de metas vinculadas a la inclusión social y la lucha contra el cambio climático, entre otras materias.
Las operaciones cumplieron con la totalidad de los requisitos legales establecidos para la gestión de créditos externos de libre destinación frente a organismos multilaterales, entidades de fomento y gobiernos extranjeros. Previamente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) emitió un concepto favorable, sumado al aval otorgado por la Comisión Interparlamentaria.
Tras la obtención de los conceptos favorables de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el proceso administrativo continuará con la expedición de la resolución ministerial que autoriza formalmente la firma de los contratos de préstamo. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la realización de los desembolsos correspondientes está programada para finales de 2026.
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