Comisionistas de bolsa de Colombia, Chile y Perú firman acuerdo para promover integración regional

En el marco del Congreso nuam Asobolsa 2025 en Cartagena se firmó un memorando de entendimiento entre las sociedades comisionistas de bolsa de los mercados de Colombia, Chile y Perú.
La firma fue llevada a cabo por parte de los representantes de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión (AChai), de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa Perú (Asab) y de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa).
En la firma del memorando regional estuvo presente la presidente de Asobolsa, Shenny González, quien dijo que este acuerdo servirá para apuntalar la integración de los mercados de manera ordenada y buscando las sinergias de sector.
Se revelaron cifras que indican que, a junio de 2025, los activos de las 13 firmas agremiadas en Asobolsa en Colombia alcanzaron los $9,7 billones, más del doble frente al año anterior y 146 % por encima del nivel registrado en 2023.
Paso clave para la integración regional de los mercados
Además, la líder gremial indicó que el sector enfrenta una coyuntura única para transformar y diversificar el mercado, ampliar la inclusión financiera, que más empresas lleguen al mercado en búsqueda de alternativas de financiación y consolidar a Colombia como destino atractivo para el capital local e internacional.
En el caso de la Asociación Chilena de Asesores de Inversión (Achai), el memorando está enfocado en fortalecer la actividad de asesoría en inversiones, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en esta materia.
Para la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú (ASAB), el acuerdo establece una hoja de ruta para preparar una integración ordenada, progresiva y efectiva de los mercados de capitales, que incluye: Mecanismos de colaboración para alistar a los miembros de ambos gremios; ajustes regulatorios en cada jurisdicción para viabilizar la integración; espacios conjuntos de capacitación, suministro de información y eventos binacionales.
Valora Analitik es medio aliado del Congreso nuam Asobolsa con una cobertura especial de entrevistas en vivo que se pueden en repetición haciendo clic aquí.
Emiliano Cáceres, gerente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú, firmó el acuerdo en el Congreso nuam Asobolsa en Cartagena y destacó la alianza para fomentar el desarrollo regional.
Shenny González dijo que, en materia de protección al inversionista, el gremio respalda el establecimiento de lineamientos claros por parte de las autoridades para los creadores de contenido financiero en redes sociales, en línea con los estándares de Iosco.
Además, continúa fortaleciendo la educación financiera con iniciativas como “Aprender es invertir” en tu futuro en alianza con la Bolsa de Valores de Colombia, el Autorregulador del Mercado de Valores y la Superintendencia Financiera.
