Estos son los alimentos que más suben de precio en Colombia

La canasta de alimentos en Colombia registró variaciones importantes durante mayo de 2026. Algunos productos básicos tuvieron fuertes incrementos de precio, mientras otros mostraron reducciones que favorecieron el presupuesto de los hogares.
De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la división de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación mensual de -0,02 %, convirtiéndose en uno de los grupos que ayudó a contener el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mes se ubicó en 0,47 %.
Sin embargo, detrás de ese comportamiento estable hubo movimientos significativos en varios productos de consumo frecuente para los hogares colombianos. Mientras algunos alimentos registraron fuertes alzas, otros mostraron reducciones que dieron un respiro al bolsillo de los consumidores.
Los datos evidencian que factores asociados a la oferta, las cosechas y la disponibilidad de ciertos productos continuaron marcando el comportamiento de los precios durante el quinto mes del año.
Los alimentos que más subieron de precio en mayo
Según las cifras del DANE, los mayores incrementos dentro de la canasta alimentaria se concentraron en productos agrícolas y algunos alimentos de alto consumo.
La zanahoria lideró las alzas con una variación mensual de 13,83 %, seguida por la arracacha, el ñame y otros tubérculos, que aumentaron 6,76 %.
A estos productos se sumaron los condimentos y hierbas culinarias, con un incremento de 4,80 %, mientras que la carne de res y sus derivados registraron una subida de 1,36 %.
Estos resultados muestran que algunos alimentos frescos continuaron enfrentando presiones de precio, pese a la estabilidad general observada en el grupo de alimentos.
Los productos que dieron alivio al bolsillo
En contraste, varios alimentos registraron reducciones importantes durante mayo, especialmente frutas y hortalizas.
El tomate presentó la mayor caída mensual, con una disminución de 13,36 %. Le siguieron las naranjas, cuyos precios bajaron 6,36 %, y los plátanos, que registraron una reducción de 5,54 %.
Por su parte, el grupo de hortalizas y legumbres frescas mostró una variación negativa de 1,26 %, contribuyendo a moderar el comportamiento de los alimentos en el mes.
Recomendado: Analistas prevén repunte de la inflación impulsado por alimentos y servicios: llegaría al nivel más alto en dos años
Aunque mayo dejó un panorama favorable para algunos productos, el comportamiento anual sigue reflejando presiones inflacionarias en ciertos segmentos. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las frutas frescas acumularon un aumento de 19,91 %, mientras que la carne de res y sus derivados registraron una variación anual de 13,96 %.
De esta manera, aunque productos como el tomate y el plátano ayudaron a aliviar parcialmente el gasto de los hogares durante mayo, otros alimentos continúan mostrando incrementos relevantes frente a los niveles observados un año atrás.