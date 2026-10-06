¿Cómo podría ser un nuevo día sin IVA en Colombia?: Estos productos quedaron exentos en otras jornadas

El pasado 2 de octubre el vicepresidente del gobierno De la Espriella, José Manuel Restrepo, dio a conocer una serie de propuestas para la reactivación económica en los departamentos afectados por el terremoto, entre las que están el día sin IVA, una iniciativa que ya había tenido lugar en Colombia.
Cabe recordar que este día sin IVA ya se había aplicado en Colombia en medio de la reactivación económica posterior a la pandemia de la COVID-19.
La propuesta no es nueva, en la pandemia esta jornada fue diseñada como una exención temporal del Impuesto sobre las Ventas (IVA del 19 %) para incentivar el consumo, beneficiar el bolsillo de los consumidores y reactivar el comercio formal, quedando formalizada en reformas tributarias como la Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021).
Los artículos que quedaron con bajos precios en los días sin IVA pasados
El descuento se aplicó a categorías de bienes específicos y bajo topes máximos de valor (medidos en Unidades de Valor Tributario – UVT). Entre los productos beneficiados solían estar:
- Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones
- Prendas y complementos de vestir
- Juguetes y juegos
- Útiles escolares
- Bienes e insumos para el sector agropecuario
- Equipos deportivos
Inicialmente, el día sin IVA en Colombia requería compras exclusivas con medios de pago electrónicos (tarjetas de crédito, débito u otros mecanismos certificados); sin embargo, posteriormente se habilitaron flexibilizaciones para pagos en efectivo bajo comprobantes de venta válidos.
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Adicionalmente, se establecieron, para ese entonces, límites en la cantidad de unidades por comprador de hasta 3 unidades del mismo tipo por establecimiento, con el fin de evitar el acaparamiento y garantizar que el beneficio llegara al consumidor final.