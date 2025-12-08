¿Cómo proteger el patrimonio en tiempos de incertidumbre?: las claves para invertir en 2026

La influencia del entorno político local y global, junto con la variación en indicadores económicos —como la inversión extranjera—, ha incrementado la volatilidad y plantea un reto significativo para quienes construyen su futuro pensional: cómo resguardar su ahorro y, al mismo tiempo, identificar oportunidades que fortalezcan su bienestar financiero a largo plazo.
En este contexto, el ahorro disciplinado y la inversión estratégica se convierten en aliados esenciales para avanzar con claridad, incluso cuando el panorama económico es incierto.
Para invertir en tiempos de incertidumbre se necesita un buen mapa y consejos de algún experto. En las finanzas, esa guía profesional evita decisiones impulsivas y asegura que el portafolio siga alineado con las metas personales. La clave para construir patrimonio sigue siendo la misma: visión de largo plazo, diversificación y disciplina.
José Julián Martínez, gerente de Portafolios de Pensión Voluntaria, destaca que en este contexto la gestión del patrimonio se basa en tres pilares estratégicos:
- Visión de largo plazo con disciplina: El patrimonio se construye con consistencia a lo largo del tiempo, no solo en los buenos momentos. La clave es mantener el horizonte y actuar con estrategia, evitando decisiones impulsivas basadas en las noticias del día que pueden erosionar el capital.
- Estrategia diversificada y coherente: La inversión debe partir de las metas y el perfil de cada persona. No se trata de “apostar”, sino de construir un portafolio equilibrado con diferentes tipos de activos para resistir los ciclos económicos.
- Acompañamiento experto y revisión constante: Un patrimonio no debe dejarse en «piloto automático». Contar con un guía profesional permite tomar decisiones informadas, mantener la calma ante la volatilidad y optimizar el rendimiento con visión de futuro.
«El contexto colombiano actual exige un replanteamiento: ya no se trata de invertir para crecer como única meta, sino de invertir para proteger y potenciar en medio de la incertidumbre. Para el afiliado pensional, la diferencia entre un buen resultado y uno extraordinario puede estar en la calidad del acompañamiento financiero”, agregó Martínez.
El rol de los activos refugio en la construcción de patrimonio
En momentos de estrés económico o geopolítico, muchos inversionistas buscan alternativas que aporten estabilidad. Allí surgen los llamados activos refugio, instrumentos que suelen mostrar menor volatilidad y que históricamente han protegido mejor el valor del patrimonio frente a crisis, recesiones o aumentos fuertes en la inflación.
El oro, por ejemplo, ha destacado recientemente como uno de los activos refugio más relevantes a nivel global, con un crecimiento superior al 50 % en 2025 y una fuerte demanda por parte de bancos centrales e inversionistas institucionales. Aunque no garantiza ganancias en todo momento, su comportamiento ha demostrado ser más resistente frente a turbulencias del mercado, lo que lo convierte en una pieza valiosa dentro de una estrategia de diversificación.
Contar con activos refugio, permite a las personas complementar sus inversiones tradicionales, gestionar mejor la volatilidad y proteger su patrimonio con una visión de largo plazo. Estas alternativas, bien integradas a una estrategia financiera disciplinada, fortalecen la resiliencia del ahorro pensional y contribuyen a asegurar el bienestar futuro.
Construir patrimonio en tiempos inciertos no es solo una decisión financiera, sino una apuesta por la tranquilidad del futuro. La clave está en combinar ahorro constante, inversiones adecuadas al perfil de cada afiliado y un acompañamiento experto que ayude a interpretar el contexto y convertir la incertidumbre en oportunidad.