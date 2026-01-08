El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentará este jueves 8 de enero los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes del 2025, un dato clave que influirá en las principales decisiones económicas del arranque de este año.
El IPC de diciembre será una fotografía del cierre de 2025, pero la historia completa se cuenta al revisar cómo ha evolucionado la inflación en los últimos años y qué factores han incidido en sus cambios.
La trayectoria reciente de la inflación en Colombia
Lo primero que hay que saber es que la inflación mide el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Dependiendo del rumbo que tome, así se verán afectados otros indicadores como la política monetaria, el poder adquisitivo de los hogares y las decisiones de los agentes económicos.
Esa influencia sobre la economía se refleja con claridad al observar la evolución del IPC en los últimos seis años, una etapa en la que la inflación pasó por picos, correcciones y nuevos retos.
En 2019, la variación anual del IPC cerró en 3,80 %. Este resultado moderado coincidió con un entorno global de precios relativamente estables y una demanda interna contenida.
Los desafíos comenzaron a vislumbrarse en 2020, con la pandemia del covid-19. La crisis sanitaria llevó tanto a la economía colombiana como a la del mundo a desacelerarse, por cuenta de una menor demanda y precios más bajos, lo que resultó en el dato anual más bajo de la historia estadística del DANE: 1,61 %.
Para 2021, el indicador comenzó a estabilizarse, llegando al 5,62 % al cierre de diciembre. No obstante, un año después las presiones internas y externas llevaron a que este repuntara hasta tocar su techo en el 13,12 %.
Si bien la cifra se mantuvo alta en 2023, la variación anual comenzó a mostrar un descenso, cerrando los doce meses del año en 9,28 %. La tendencia a la baja se mantuvo todo el 2024 hasta aterrizar en el 5,20 %, traduciéndose así en un respiro frente a los picos de los dos años anteriores.
¿En cuánto cerrará el 2025?
En los últimos meses del 2025, el rumbo descendente que venía manteniendo el IPC se desvió para comenzar a repuntar ligeramente.
De acuerdo con proyecciones de Corficolombiana, la inflación anual cerraría el año en 5,2 %, un nivel similar al cierre de 2024, lo que confirmaría la pausa del proceso desinflacionario.
“La dinámica de diciembre estaría explicada principalmente por el repunte de los precios de los alimentos perecederos y por incrementos en bienes y servicios, mientras que las reducciones en las tarifas de electricidad y gas contribuirían a atenuar la variación mensual del índice”, señaló la entidad.
No obstante, las estimaciones apuntan a que en 2026 se reanude esa desaceleración, pese a los riesgos que persisten en el ambiente, incluyendo el alza del 23 % en el salario mínimo, la indexación de cerca del 45 % de la canasta del IPC a la inflación, y los ajustes en las tarifas de energía y gas.
