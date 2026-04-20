La inflación en Colombia siguió presionada por estos factores en abril

El DANE informó que la inflación en Colombia al tercer mes de este año volvió a acelerarse, llevando el indicador anual al 5,56 %, que se ubicó dentro de las expectativas de los analistas locales, pero que genera preocupaciones.
Del lado del Gobierno, la explicación más contundente está en que el país está viendo presiones por aumentos de precios en insumos internacionales para la producción de alimentos, así como el elevado precio del petróleo.
Para los analistas locales, si bien estos dos factores son determinantes en la inflación en Colombia, sigue pasando factura el hecho de que el gobierno Petro decretara un incremento del 23 % en el salario mínimo, que seguirá siendo un factor de peso para servicios que se prestan en el país, incluidos los públicos y las comidas por fuera del hogar.
Con miras al mes de abril, las expectativas no parecen ser positivas toda vez que coinciden los pronósticos en que nuevas presiones se sumaron al aumento en el valor de algunos precios clave de la economía nacional, como lo es un petróleo por encima de los US$100 durante el último mes y medio.
Riesgos de la inflación en Colombia por el precio de los servicios
La situación lleva a que, como ya ocurrió, el gobierno Petro eche para atrás su decisión de bajar los precios de la gasolina para subir ese valor y buscar una paridad con los precios internacionales, toda vez que no hay espacio fiscal para subsidiar combustibles en el país.
Para el equipo técnico del Banco de la República, la inflación en Colombia, durante los próximos meses, verá ajustes al alza del lado de los alimentos y, también, por lo que pase con los valores de los servicios públicos.
Gremios de ese sector señalan que, entre otros, los cambios tarifarios a algunos de los servicios públicos van a generar importantes aumentos en las tarifas, al tiempo que hay presiones sobre el suministro de energía que podría encarecer los servicios de gas.
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El Banco de la República ha mencionado que la posibilidad de retorno de la inflación en Colombia al margen del 4 % podría verse, pendiente de la materialización de algunos riesgos, hasta el próximo año.