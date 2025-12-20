La inflación en América Latina sigue presentando rasgos ascendentes si se miran de cerca las economías más representativas de la región que, en las últimas mediciones de instituciones oficiales, para el mes de noviembre, mostraron -en su gran mayoría- resultados al alza.
En este escenario, Colombia se encuentra como una de las naciones con los resultados menos favorables. Según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 5,30 %, un dato superior al del mismo mes en 2024 (5,20 %), aunque inferior al de octubre (5,51 %).
De las economías observadas -donde se incluyen países de América del Sur y Centroamérica, Colombia solo es superada por Argentina y Bolivia en el dato de inflación más elevado en el dato del undécimo mes de 2025. Esto, vale aclarar, sin tener en cuenta a Venezuela, donde no se reportan datos oficiales con regularidad.
En el caso del país que hoy lidera el político de derecha, Javier Milei, el IPC para el undécimo mes del se situó en 31,4 % interanual, un alza que marcó el fin de 18 meses consecutivos de desaceleración, según informó esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En octubre, la tasa había cerrado en 31,3 % y se convirtió en la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.
Mientras que en 2018 el objetivo del banco central para la inflación del país era de 5 %, en los años reciente se eliminó esa referencia y no se ha establecido una nueva concreta.
Bolivia se consolida como otra de las economías con los índices más altos de inflación en 19,6 % para noviembre, un dato de dos cifras que sigue siendo muy superior al de otros de sus pares en la región. Diversas coyunturas han impulsado ese resultado, y es que, hasta 2022 y parte de 2023 el IPC se encontraba por debajo del IPC.
Colombia sigue con una inflación superior a la de Latam
En el caso de Colombia, el IPC sigue muy por encima de la meta del Banco de la República que se ubica en 3 %.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el último dato de noviembre el IPC se situó en 5,3 %.
Allí, la tuvieron alojamiento, agua, electricidad y gas (0,09 %); luego sigue restaurantes y hoteles junto a transporte con 0,04 % y bienes y servicios diversos hasta 0,02 %.
En este escenario es importante mencionar que el Banco de la República de Colombia proyecta que la inflación cierre el año 2025 en alrededor de 5,1 %, superior a la meta, y que continúe descendiendo hacia 3,6 % para finales de 2026 si las condiciones se normalizan
En otros informes como el más reciente de Credicorp Capital y BCP se proyectó que para el próximo año, asumiendo un ajuste del salario mínimo del aproximadamente 12 %, la inflación de 2026 estaría entre 4,1 % al 4,6 %.
“En este contexto, y considerando una sólida demanda interna y el continuo deterioro de las cuentas fiscales, ahora esperamos que el BanRep mantenga inalterada la tasa en 9,25 % durante la mayor parte de 2026, con un balance de riesgos sesgado hacia aumentos de tasas dependiendo en gran medida del ajuste del salario”, se lee en la investigación.