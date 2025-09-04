Estos fueron los mayores compradores y vendedores de acciones en agosto en la Bolsa de Colombia

Al cierre de agosto de 2025, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) continuó con su senda de valorización, que la ha llevado a ubicarse cerca de un nuevo máximo histórico y la dejó como la más destacada de la región.
En esta línea, la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Cibest Capital destacó que en el octavo mes del año el MSCI Colcap, el principal índice de la bvc, subió 4,1 % con un promedio de negociación diario de $134.603 millones.
Esta cifra es superior en 8,9 % si se compara con el mes anterior, mientras que, al hacer la revisión con el mismo periodo del 2024, la variación es de 93,8 %, según el análisis de Cibest Capital.
Al ver las acciones con mejor y peor comportamiento, Mineros (34,9 %), Canacol (23,6 %) y la preferencial de Grupo Aval (15,1 %), fueron las más valorizadas, mientras que las mayores contracciones se vieron en Cementos Argos (-9,2 %), Conconcreto (-7,4 %) y la preferencial de Grupo Argos (-7,0 %).
En el ranking de las más negociadas, la preferencial de Grupo Cibest (Bancolombia) ocupó el primer lugar, con un volumen de $511.000 millones, seguida por Ecopetrol, con $421.000 millones.
¿Quiénes fueron los mayores compradores y vendedores de acciones?
Resaltó Cibest Capital que en agosto los agentes del sector real (es decir, las empresas productoras y comercializadoras de bienes y servicios) fueron los mayores compradores netos del mercado, con un monto neto de $148.366 millones. Sus flujos representaron el 9,1 % del total del mes.
Entre las acciones que más compraron estos agentes se destacaron la preferencial de Cibest ($76.327 millones), Cementos Argos ($19.807 millones) y Grupo Sura ($19.697 millones). En contraste, las mayores ventas netas se dieron en Mineros ($12.437 millones), Davivienda ($7.167 millones) e ISA ($6.497 millones).
En el caso de las salidas, los agentes extranjeros fueron los mayores vendedores netos de agosto, si se tiene en cuenta que su monto neto ascendió a $129.108 millones, por lo que sus flujos representaron el 27,9 % del total de flujos del mes.
Durante agosto, las mayores ventas se dieron en Ecopetrol ($52.053 millones), Grupo Éxito ($51.491 millones) y Cementos Argos ($45.875 millones). Por otro lado, las más compradas fueron las dos acciones de Grupo Sura: la ordinaria con $44.899 millones y la preferencial con $36.722 millones, seguidas por Grupo Argos ($23.885 millones).