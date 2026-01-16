Finanzas personales

Colombianos cada vez tienen más ganas de comprar casa

Una nueva encuesta de Fedesarrollo muestra la intención de los colombianos por comprar casas.

Construcción de vivienda en Colombia. Foto: Pablo Vega/Valora Analitik

La más reciente encuesta de opinión al consumidor que elabora Fedesarrollo da cuenta de la disposición que tienen los colombianos comprar casa en los próximos meses.

Dentro de los planes aumenta esta disposición, entre otras causas, porque se prevén mejores perspectivas sobre la situación económica nacional.

Foto: MinVivienda

De acuerdo con la medición, la mejora sobre los planes para comprar casa se ven en que esa disposición aumentó en 3,9 puntos porcentuales en diciembre de 2025 frente al mes anterior, y aumentó en 17,5 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2024.

Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda disminuyó en una de las cinco ciudades analizadas, relativo a noviembre de 2025.

“En diciembre de 2025, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó en 3,9 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -12,6 % a -8,7 %. Se observó una caída en la ciudad de Barranquilla (-25,1 puntos porcentuales)”.

Decreto de Petro para desindexar precios de viviendas VIS del salario mínimo sería un “error”. Foto: MinVivienda

Más datos sobre la intención por comprar casa en Colombia

De otro lado, se registró un aumento en Bucaramanga (11,1 puntos porcentuales), Bogotá (8,8 puntos porcentuales), Medellín (0,9 puntos porcentuales) y en Cali (0,6 puntos porcentuales).

Al tiempo que, en comparación con el mes anterior, la disposición a comprar casa aumentó en dos de los tres niveles socioeconómicos.

“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en diciembre de 2025 la disposición a comprar vivienda registró una caída en el nivel socioeconómico alto de -1,8 puntos porcentuales”, dice la encuesta de Fedesarrollo.

Imagen: Fedesarrollo

Recomendado: Cambios de Petro a precios de viviendas VIS frenarán acceso de colombianos a casa propia

Mientras que se registró un aumento de 4,3 puntos porcentuales en el medio y de 4,2 puntos porcentuales en el estrato bajo, respecto a noviembre de 2025.

