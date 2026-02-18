La comunidad futbolera pierde una de sus plataformas más conocidas para seguir estadísticas y datos gratis

La plataforma de datos y estadísticas deportivas FBref anunció que ya no tendría acceso a sus métricas avanzadas de fútbol, luego de que Stats Perform, empresa detrás de Opta, rescindiera su contrato de suministro de datos. Esto provocó un impacto inmediato en miles de aficionados, periodistas y creadores de contenido que dependían de estas estadísticas para analizar partidos y jugadores.
FBref, lanzado en junio de 2018, era considerado la biblioteca abierta del análisis futbolístico. Cubría más de 100 competiciones a nivel mundial, ofreciendo estadísticas como goles esperados, asistencias esperadas y rendimiento de arqueros. Estas métricas permiten evaluar el desempeño real de jugadores y equipos, y eran utilizadas tanto en análisis profesionales como en estrategias de Fantasy y contenido independiente.
La comunidad analítica reaccionó con sorpresa e indignación. Según Sean Forman, presidente de Sports Reference, empresa matriz de FBref, la eliminación de datos deja a su equipo “desconsolado” y afecta a miles de usuarios. La decisión ocurre apenas unas semanas después de que la FIFA firmara un acuerdo exclusivo con Stats Perform para datos de apuestas de la Copa Mundial, lo que generó especulaciones sobre intereses comerciales detrás del cierre. Sin embargo, ambas instituciones negaron relación directa.
¿Dónde seguir los datos de fútbol ahora?: alternativas y comparaciones
Aunque FBref pierde relevancia, existen otras plataformas que ofrecen métricas avanzadas: The Analyst, el centro público de Opta, permite acceder a predicciones y estadísticas de ligas europeas; WhoScored, Sofascore y Fotmob cubren competiciones internacionales; Understat ofrece modelos de goles esperados; y Transfermarkt sigue siendo referencia para estadísticas históricas y traspasos.
Para ponerlo en perspectiva, otros deportes profesionales como NBA o NFL nunca han tenido bases de datos públicas tan completas. FBref era la excepción en el fútbol: permitía que cualquier aficionado o periodista trabajara con métricas profesionales sin pagar un solo peso. Su pérdida marca un retroceso en el acceso abierto a datos, afectando análisis, educación y cobertura mediática.
Un detalle significativo es el impacto sobre el fútbol femenino, donde los datos públicos siempre han sido limitados. FBref ofrecía estadísticas comparables a las masculinas. Su desaparición reduce la capacidad de analizar jugadoras, comparar rendimiento entre ligas y cubrir torneos internacionales con profundidad.
¿Cuáles son las consecuencias a futuro?
FBref mantendrá sus datos históricos básicos, pero las métricas avanzadas estarán mucho más restringidas. Esto afecta la creación de gráficos, modelos predictivos y estudios de rendimiento. La empresa evalúa nuevos proveedores, pero pocos podrían operar a la escala de Opta.
La situación refleja un cambio: los datos deportivos se concentran cada vez más en manos privadas. Esto significa que periodistas, aficionados y analistas tendrán que combinar varias fuentes para reconstruir información que antes estaba centralizada y gratuita. En la práctica, el análisis profesional podría depender más de servicios pagos y menos de recursos abiertos.
Aunque FBref sigue siendo útil como repositorio histórico, la era de los datos avanzados gratuitos parece haber terminado. Para la comunidad futbolera, esto marca un punto de inflexión: la forma de analizar, explicar y disfrutar el fútbol cambia, justo antes de eventos como el Mundial 2026.