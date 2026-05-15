Conconcreto anuncia plan de escrituraciones en Colombia mientras evalúa otros mercados

En la conferencia de resultados del primer trimestre de 2026, Conconcreto contó algunos avances de su plan de negocios trazado, esto tras haber presentado ingresos consolidados por $123.188 millones y un Ebitda de $18.607 millones, ambos con disminuciones.
La compañía explicó que actualmente avanza en un plan de expansión internacional y evalúa oportunidades en otros países.
En el segmento de construcción, el foco continuará en Colombia, aunque no descarta proyectos en la región Caribe y Centroamérica donde puedan agregar valor.
En Estados Unidos, por su parte, mantendrá la estrategia enfocada en la venta y arriendo de vivienda, mientras que en el negocio de servicios de ingeniería y arquitectura identifica oportunidades relevantes en el Caribe y Centroamérica.
Y, en ese país, “hemos decidido por ahora no iniciar nuevos proyectos debido a que vemos un mercado lento y con unas condiciones de altas tasas de interés en el sur de La Florida”, aseguró Nicolás Jaramillo, presidente de Conconcreto.
Sobre el panorama político y económico, Conconcreto aseguró que Colombia sigue siendo un mercado con amplias oportunidades debido al déficit existente en sectores como vivienda, infraestructura y energía.
Aunque reconoce que el contexto electoral y los futuros planes de gobierno serán factores clave para definir estrategias, consideran que existen necesidades estructurales que seguirán impulsando la demanda, especialmente en vivienda.
Para la compañía, el 2026 arrancó en medio de un entorno económico y político desafiante, marcado por altas tasas de interés, desaceleración del mercado y cambios regulatorios en vivienda VIS.
No obstante, en Colombia, la participación de mercado de la compañía aumentó de 1,17 % a 1,26 %, mientras mantiene 3.300 unidades pendientes por escriturar por cerca de $1,7 billones.
Destacado: Conconcreto redujo ingresos y Ebitda en el primer trimestre de 2026 frente a 2025
Para lo que resta de 2026, proyecta escriturar 137 unidades por $100.000 millones y, para 2027, 522 unidades por $345.000 millones, quedando otras 2.600 unidades para años posteriores.
En Estados Unidos, donde decidió la empresa no iniciar nuevos proyectos, el plan de escrituraciones contempla 200 unidades por US$83 millones, de las cuales 29 unidades y US$12 millones corresponden al resto de 2026, 19 unidades y US$8 millones a 2027, y 151 unidades desde 2028 en adelante.
Finalmente, en inversiones, el patrimonio consolidado se mantuvo en $1,2 billones, distribuido entre construcción ($158.000 millones), vivienda ($192.000 millones) e inversiones ($927.000 millones).
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