Grupo Sura acelera pago de deuda, proyecta mayor dividendo y advierte impactos de cambios pensionales en Colombia

En medio de un entorno económico marcado por mayores tasas de interés, cambios regulatorios en el sistema pensional colombiano y volatilidad internacional, Grupo Sura presentó un balance optimista de sus resultados del primer trimestre de 2026, destacando una sólida generación de caja, avances en rentabilidad de sus negocios financieros y una estrategia enfocada en reducir deuda, aumentar dividendos y fortalecer su transformación tecnológica.
Durante la conferencia con inversionistas, la compañía reveló que espera cerrar 2026 con un flujo de caja operativo cercano a $1,15 billones, equivalentes a unos US$310 millones. De ese monto, cerca de la mitad será destinada al pago de dividendos a los accionistas y entre $500.000 millones y $600.000 millones se utilizarán para amortizar deuda financiera. Según explicó la administración, el objetivo es continuar acelerando la reducción del apalancamiento en un contexto de mayores costos financieros en Colombia y el mundo.
La empresa señaló que, tras el reciente pago de su bono internacional, mantiene cubierta su necesidad de caja para 2026 y 2027, con una posición de liquidez que calificó como sólida. Además, indicó que sigue evaluando alternativas adicionales para acelerar el proceso de desapalancamiento.
Uno de los temas que más ocupó la atención de los inversionistas fue el impacto de los recientes decretos del Gobierno colombiano sobre el negocio pensional y asegurador. La administración de Grupo Sura, en cabeza de Ricardo Jaramillo, explicó que las medidas relacionadas con el incremento del salario mínimo y los cambios en la cobertura del deslizamiento del salario mínimo ya han tenido efectos relevantes en los resultados de sus compañías.
En particular, se recordó que durante 2025 Sura Asset Management registró cerca de US$50 millones en actualización de reservas y que incluso los accionistas tuvieron que realizar una capitalización para mantener los márgenes de solvencia. Para 2026, el seguro previsional administrado por Protección aumentó del 2,53 % al 2,73 %, mientras que las provisiones seguirán siendo monitoreadas de cerca por posibles efectos adicionales de la regulación.
La compañía también expresó preocupación por los cambios regulatorios que limitarán gradualmente la inversión internacional de los fondos privados de pensiones, cuyo límite bajará hasta 30 % en los próximos cinco años. Aunque Grupo Sura aclaró que la medida no impacta directamente sus resultados financieros, advirtió que sí podría afectar la rentabilidad de los afiliados al reducir la diversificación de los portafolios.
En cuanto al desempeño operativo, el grupo explicó que el incremento en los ingresos por inversiones durante el trimestre estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de los portafolios de la aseguradora Asulado, favorecidos por un mayor volumen de reservas y un desempeño más favorable de los mercados frente al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, Suramericana mostró avances en rentabilidad gracias a estrategias de eficiencia y control de siniestralidad. La administración aseguró que espera mantener un comportamiento positivo durante el resto de 2026, aun en medio de mercados más competitivos.
Sobre el negocio de rentas vitalicias, la compañía explicó que el primer trimestre fue de transición debido a los cambios regulatorios introducidos a finales de 2025. Sin embargo, desde abril retomó la expedición de nuevas rentas vitalicias asociadas a siniestros y continúa evaluando la evolución jurídica y financiera del decreto gubernamental para definir la mejor estrategia de administración del riesgo previsional.
Destacado: Utilidad neta de Grupo Sura tuvo leve caída en el primer trimestre, pero sus ingresos crecieron con fuerza
Más detalles sobre dividendo, ‘gap’ de la acción de Grupo Sura, innovación y nuevos mercados
Otro de los anuncios relevantes de la conferencia fue la intención del conglomerado de seguir aumentando el dividendo a sus accionistas. La administración recordó que en la pasada asamblea se aprobó un incremento a $2.000 por acción y reiteró la meta planteada en su Investor Day de alcanzar un dividendo cercano a $3.000 por acción hacia 2028.
En paralelo, Grupo Sura continúa fortaleciendo su narrativa ante inversionistas internacionales con el objetivo de cerrar la brecha entre el valor en bolsa y el valor fundamental de la compañía. La firma explicó que viene desarrollando una estrategia activa de relacionamiento con fondos globales y accionistas locales para visibilizar el potencial de crecimiento y rentabilidad de sus negocios en la región que también redunden en una recuperación del valor de su título en bolsa.
Respecto a Venezuela, la administración señaló que, aunque monitorea de cerca las oportunidades derivadas de una eventual transición económica en ese país, por ahora no contempla inversiones directas ni adquisiciones. El enfoque actual está centrado en acompañar a clientes y empresas que busquen reconectar comercialmente con ese mercado.
En materia de innovación y tecnología, Grupo Sura reveló que las inversiones conjuntas de sus principales compañías —Suramericana, Sura Asset Management y sus filiales— rondan los $2,5 billones, destinados a transformación digital, ciberseguridad, eficiencia operativa y personalización de servicios. La empresa afirmó que la tecnología seguirá siendo uno de los pilares estratégicos para el crecimiento de sus negocios financieros en América Latina.
Finalmente, la organización destacó avances en proyectos estratégicos como Vaxthera, iniciativa que avanza conforme a los cronogramas previstos y que ya cuenta con contratos de producción firmados antes de iniciar operación plena, consolidándose como una apuesta relevante dentro de la estrategia de crecimiento y conexión con el negocio asegurador.
—