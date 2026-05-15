Essity anticipa reorganización global de su negocio Consumer Tissue que incluye a la marca Familia en Colombia

Essity, la compañía sueca que pertenece al sector de la higiene y salud, estaría preparando una movida estratégica de su negocio Consumer Tissue para permitir que esa línea “desarrolle todo su potencial en sus propios términos de creación de valor”.
Ese negocio de la compañía, que incluye productos como papel higiénico, toallas para el hogar, servilletas, pañuelos, pañuelos faciales y papel higiénico húmedo, ofrece una oferta bajo sus propias marcas, considerándose un activo generador de valor para Essity, pero con características diferentes.
En consecuencia, citada por un comunicado, Ulrika Kolsrud, presidenta y directora ejecutiva de Essity, explicó: “La revisión estratégica evaluará diferentes opciones para la propiedad del negocio de papel tisú para el consumidor y forma parte de nuestros esfuerzos por optimizar la cartera de productos de Essity y maximizar la creación de valor”.
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Entre otros detalles, el anuncio fue realizado por la Junta Directiva de la empresa. Una revisión estratégica que podría incluir venta, escisión o reorganización de toda la división de tissue de consumo a nivel global, lo que incluiría a la marca Familia en Colombia.
Y es que según la división de ventas reportada en 2025, el Consumer Tissue representa el 31 %, seguido de higiene profesional (26 %), cuidado personal (23 %) y salud y médica (20 %).
Así las cosas, la estrategia buscaría crear las mejores condiciones posibles para el Consumer Tissue y el Grupo con el fin de desarrollar todo su potencial y maximizar creación de valor.
Además, optimizar el portafolio de Essity y aumentar la proporción de productos con el mayor valor añadido y rentabilidad.
Finalmente, cabe resaltar que Essity adquirió en 2021 el 95,8 % de Grupo Familia, con lo que pasó a llamarse como su casa matriz sueca al presentar el nuevo centro de distribución en Rionegro, Antioquia, el pasado 30 de abril de 2025.
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