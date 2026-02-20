La condición que habría puesto Néstor Lorenzo a Falcao para llevarlo al Mundial 2026

Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la Selección Colombia con 36 tantos, volvió a instalar su nombre en la agenda rumbo al Mundial de 2026. Según reveló el periodista argentino Sebastián Srur en el programa Picado TV, el técnico Néstor Lorenzo ya se comunicó con el ‘Tigre’ para fijarle una condición concreta de cara a la cita que se disputará en Norteamérica.
La exigencia es puntual: si Falcao juega al menos dos o tres partidos por mes con Millonarios y mantiene regularidad física, será convocado. La frase atribuida al entrenador fue directa: “Si estás bien, vas al Mundial”. No se trata de una invitación simbólica. El cuerpo técnico quiere minutos en cancha y continuidad competitiva.
Falcao cumplió 40 años el 10 de febrero. De asistir, se convertiría en uno de los jugadores más veteranos en disputar un Mundial con Colombia, después del arquero Faryd Mondragón, quien jugó con 43 años en Brasil 2014. En Rusia 2018, el ‘Tigre’ marcó un gol ante Polonia y sumó tres partidos como titular. En Brasil 2014 no pudo participar por una lesión de ligamento cruzado sufrida meses antes con el Mónaco.
Actualmente milita en Millonarios, club al que regresó este año. El 15 de febrero sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales derechos en un partido ante Llaneros. El cuerpo médico estimó una incapacidad de entre 15 y 20 días. Para cumplir la meta trazada por Lorenzo, deberá evitar recaídas en un calendario que incluye Liga y un partido por Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.
La decisión depende de Lorenzo: ¿Le alcanzará a Falcao?
La decisión de Néstor Lorenzo no es aislada. Desde su llegada en 2022, el técnico argentino ha priorizado un equilibrio entre juventud y experiencia. Colombia cuenta hoy con atacantes como Jhon Jáder Durán, de 22 años, y Luis Javier Suárez, en el radar internacional. Sin embargo, Lorenzo considera clave la gestión de grupo en torneos cortos.
Falcao suma más de 340 goles en su carrera profesional entre clubes y selección, según datos oficiales de FIFA y federaciones nacionales. Fue campeón de Europa League con Porto y Atlético de Madrid, y es el único colombiano que ha sido incluido tres veces en el once ideal de América según Conmebol.
El debate está abierto. Un sector respalda el recambio generacional; otro defiende la presencia del goleador histórico como respaldo en partidos cerrados. La condición está definida: mínimo dos o tres partidos por mes. El resto dependerá de su estado físico y rendimiento en competencia oficial.