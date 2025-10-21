Conductor que facilitó el asesinato de Miguel Uribe Turbay aceptó cargos y cumplirá 21 años de prisión

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Un juez penal especializado avaló los términos de la negociación judicial. En ese sentido, el procesado cumplirá una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
De acuerdo con la investigación orientada por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora González estuvo involucrado en la organización logística del ataque, condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.
Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de $5 millones.
Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, hizo parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos. Con la fachada de conductor de plataformas virtuales de transporte movilizó armas y estupefacientes. La lectura de la sentencia por parte del juzgado de conocimiento se realizará en marzo de 2026.