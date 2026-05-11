Confianza sectorial en Colombia repuntó en abril, aunque se mantiene por debajo de niveles de 2025

El Índice de Confianza Sectorial (ICS) en Colombia, de la firma de inteligencia de mercados que lleva el mismo nombre, cerró el mes de abril de 2026 situándose en 42 puntos.
Este resultado refleja una dinámica mixta para la economía nacional: por un lado, representa un crecimiento del 17,3 % en comparación con los 35,8 puntos registrados en marzo de 2026; por otro, al realizar la comparación anual, el índice muestra una caída del 13,1 % frente a los 48,3 puntos alcanzados en abril de 2025.
El panorama sectorial de abril identifica áreas de preocupación y nichos de crecimiento. Los sectores que concentraron las mayores alertas fueron la construcción residencial, el agrícola y el transporte.
No obstante, agricultura y transporte también se destacaron entre los sectores con mayores oportunidades, junto con el turismo.
Factores que limitan el crecimiento
De acuerdo con el reporte de Sectorial, el sector de la construcción residencial se ha visto golpeado por las elevadas tasas de interés, la reducción en el apoyo de subsidios y una caída en las ventas e iniciaciones de proyectos, lo que ha profundizado el déficit habitacional y desincentivado la inversión.
En el ámbito agrícola, los altos costos de producción, condiciones climáticas adversas y el aumento de las importaciones se suman a problemas de inseguridad y rezago tecnológico que ponen en riesgo el empleo rural.
Por su parte, el sector transporte reporta pérdidas significativas debido a sobrecostos logísticos, bloqueos en las vías y problemas de seguridad que afectan la competitividad nacional. A nivel general, la baja ejecución pública y las fallas operativas han contribuido a profundizar el déficit comercial.
Impulsos positivos y proyecciones
A pesar de los desafíos, existen factores que dinamizan la economía, como la evolución favorable del sector agrícola, impulsada por el incremento de exportaciones y la apertura de mercados en China y Europa, especialmente para productos como el aguacate, cacao, palma y diversas frutas.
Así mismo, el sector transporte se ve fortalecido por un mayor movimiento de carga, el dinamismo del transporte aéreo y logístico, y el apoyo de la cooperación internacional.
Finalmente, el turismo registra una tendencia de recuperación gracias al aumento del flujo de pasajeros, el fortalecimiento de la conectividad aérea y una mayor intención de viaje por parte de los consumidores.
Abril de 2026, de acuerdo con Sectorial, se caracterizó por un escenario donde los sectores agrícola y de transporte jugaron un papel dual. Mientras que el agro luchó contra los costos y el clima, ganó terreno en el mercado global; paralelamente, el transporte enfrentó bloqueos y sobrecostos, pero se apoyó en el crecimiento logístico y la inversión para mantener su competitividad.
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