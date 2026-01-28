El Ministerio de Transporte confirmó el fallecimiento de las 15 personas que se encontraban a bordo de la aeronave tipo Beechcraft con la que se perdió comunicación en horas de la mañana de este miércoles 28 de enero.
El avión de HK-4709, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña y transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes, fue localizado en el área donde se adelantaban las labores de búsqueda.
La cartera de Transporte compartió el listado de las personas fallecidas, entre las que se incluyen:
- Pasajeros: Diógenes Quintero Amaya, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado y Juan David Pacheco Mejía.
- Tripulación: Miguel Vanegas (piloto) y José De la Vega (copiloto).
¿Qué pasó con el avión de Satena?
La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil activó los protocolos de emergencia luego de que se reportara la desaparición de una aeronave de Satena, operada por la empresa Searca.
El vuelo despegó de la capital de Norte de Santander sobre las 11:40 a. m. y tenía previsto su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m. No obstante, en un punto del trayecto se perdió el contacto.
Entre las acciones que se pusieron en marcha, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la ministra de Transporte, en articulación con la Aerocivil.
En las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, así como una aeronave y un helicóptero de Searca, con apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, cuya colaboración fue clave para el desarrollo de la operación.
Una vez ubicada la aeronave en sitio, las autoridades confirmaron el accidente, en el que no hubo sobrevivientes.
Al respecto, la autoridad aeronáutica informó que iniciará formalmente la investigación para determinar las circunstancias que rodearon lo ocurrido y hará las actualizaciones correspondientes a través de los canales oficiales.
