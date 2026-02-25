La Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca dio un nuevo paso para realizar a futuro una megaobra clave en la salida de Bogotá a Medellín, que permitiría destrabar el corredor entre ambas ciudades, mediante la construcción de un tercer carril.
La información fue confirmada este miércoles por el director de la entidad, Luis Lota, en medio la primera sesión ordinaria del Consejo Regional, que incluye a los miembros de este organismo entre la capital del país y diversos municipios de la Sabana.
Si bien el directivo no dio mayores detalles del megaproyecto, sí dijo ya ha habido avances, por medio de la Agencia Regional de Movilidad: “Estamos ya desarrollando los estudios del tercer carril para darle continuidad (…) hasta la glorieta de Siberia”.
De esta forma, en el mediano plazo, se podría ejecutar esta megaobra clave en la salida de Bogotá a Medellín, dándole fin a los embotellamientos que se generan después del Puente de Guadua y que impactan la zona, por ejemplo, cuando salen miles de vehículos en festivos o en las jornadas en las que hay conciertos en el Coliseo MedPlus.
Megaobra clave en la salida de Bogotá a Medellín se sumaría a intercambiador ya contratado
La iniciativa se sumará al intercambiador ya adjudicado que se hará en la Calle 80 con Avenida Las Quintas, muy cerca del Puente de Guadua.
De hecho, según confirmó Lota en el consejo, se prevé que este proyecto inicie obras en las próximas semanas, las cuales estarán a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá.
Esta megaobra incluye la construcción de un puente, de tal modo que la Calle 80 se eleve y luego se conecte con el viaducto existente sobre el río Bogotá. En tanto, en la parte inferior, se ejecutará una glorieta que reparte el tráfico que viene de Suba y que va hacia el oriente de Bogotá.
El proyecto, según datos oficiales, tardará aproximadamente 15 meses y beneficiará de manera directa a más de 250.000 personas e indirectamente a otras 800.000, ya que, por esta zona, se desplazan más de 50.000 vehículos mixtos por día.
La construcción del intercambiador vial estará a cargo del Consorcio Probogotá 20, integrado por JMV Ingenieros y Teccivil.