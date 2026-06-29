Confirman límite clave con nueva jornada laboral en Colombia: Así afecta a los trabajadores

Desde este 15 de julio, la jornada laboral en Colombia va a tener un último cambio muy importante: el máximo permitido a la semana será del orden de las 42 horas.
Con este último recorte, el país pasa entonces de una jornada de 48 horas, hace cuatro años, a una de las más cortas entre sus pares del continente.
El cambio, más allá de lo que pueda ser el límite semanal, supone que la jornada laboral diaria en Colombia tenga presente también a aquellas personas cuyo turno de trabajo se pueda ampliar arriba de las 7 de la noche.
En caso de que un trabajador deba cumplir funciones, por los nuevos turnos, luego de las 7 de la noche, el empleador deberá reconocerle los respectivos pagos extra por estar en jornada nocturna.
Detalles sobre el pago por la nueva jornada laboral en Colombia
En una jornada semanal de 42 horas máximo y 6 días de trabajo, el turno diario será de poco más de 8 horas, máximo de 10 en caso de hacer horas extra.
La norma establece que ningún pago extra sobre el trabajador deberá modificarse bajo el argumento de que se trabaja menos horas por día o semana, toda vez que la misma cantidad de trabajo deberá ser llevada a cabo por el empleado en menor tiempo.
El salario de los trabajadores se mantendrá igual y los pagos por horas extra se darán con base en los porcentajes que indique la norma vigente, teniendo en cuenta también si es un trabajo que se hace, por ejemplo, en días de descanso o festivos.
Recomendado: El pago por trabajar festivos volverá a subir en Colombia: estas son las fechas
La jornada laboral en Colombia, de momento, no va a tener más modificaciones a pesar de que algunas centrales obreras mantienen la petición de recortar el límite hasta las 40 horas semanales.