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Confirman límite clave con nueva jornada laboral en Colombia: Así afecta a los trabajadores

La jornada laboral en Colombia va a reducirse hasta las 42 horas semanales desde el próximo 15 de julio.

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trabajadores en Colombia
Trabajadores en Colombia. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia

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Desde este 15 de julio, la jornada laboral en Colombia va a tener un último cambio muy importante: el máximo permitido a la semana será del orden de las 42 horas.

Con este último recorte, el país pasa entonces de una jornada de 48 horas, hace cuatro años, a una de las más cortas entre sus pares del continente.

Nueva jornada laboral en Colombia
Imagen: Prensa de la Alcaldía de Barranquilla

El cambio, más allá de lo que pueda ser el límite semanal, supone que la jornada laboral diaria en Colombia tenga presente también a aquellas personas cuyo turno de trabajo se pueda ampliar arriba de las 7 de la noche.

En caso de que un trabajador deba cumplir funciones, por los nuevos turnos, luego de las 7 de la noche, el empleador deberá reconocerle los respectivos pagos extra por estar en jornada nocturna.

jornada laboral en COlombia de 30 horas
Jornada laboral en Colombia cambiaría. Imagen: Tomada de cuenta oficial en X de Corabastos

Detalles sobre el pago por la nueva jornada laboral en Colombia

En una jornada semanal de 42 horas máximo y 6 días de trabajo, el turno diario será de poco más de 8 horas, máximo de 10 en caso de hacer horas extra.

La norma establece que ningún pago extra sobre el trabajador deberá modificarse bajo el argumento de que se trabaja menos horas por día o semana, toda vez que la misma cantidad de trabajo deberá ser llevada a cabo por el empleado en menor tiempo.

El salario de los trabajadores se mantendrá igual y los pagos por horas extra se darán con base en los porcentajes que indique la norma vigente, teniendo en cuenta también si es un trabajo que se hace, por ejemplo, en días de descanso o festivos.

jornada laboral máxima en colombia
Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Alcaldía de Pereira

Recomendado: El pago por trabajar festivos volverá a subir en Colombia: estas son las fechas

La jornada laboral en Colombia, de momento, no va a tener más modificaciones a pesar de que algunas centrales obreras mantienen la petición de recortar el límite hasta las 40 horas semanales.

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Tags: Jornada laboral
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