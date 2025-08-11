Finanzas personales

Confirman novedad clave sobre tiempo límite en traspaso de propiedad en vehículos de Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Ventanilla Única de Servicios, explica cómo realizar el trámite.

Por: -
Vehículos en Colombia. Foto: tomadade Freepik

El Ministerio de Transporte, luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, anunció la decisión de ampliar el plazo para realizar el traspaso de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas durante la vigencia de la Resolución No. 44765 de 2022.

“De acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, se pudo constatar que durante la vigencia del Acto Administrativo se adelantaron en total: 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía, con base en la reciente Resolución No. 20253040030725 de 2025”, explica la entidad.

Y agrega: “Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado”.

Traspaso de vehículo en Colombia
Traspaso de vehículo en Colombia. Foto: tomada de Freepik

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Ventanilla Única de Servicios, explica cómo realizar el trámite para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:

  • Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.
  • Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.
  • Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.
  • No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).
  • Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.

Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 213.200 y en el caso de las motocicletas $ 119.800.

Beneficios de realizar el trámite a tiempo

  • Posibilita que el propietario se desvincule legalmente de futuras obligaciones por multas, impuestos y embargos asociados al vehículo.
  • Evita la acumulación de deudas en la Secretaría de Hacienda.
  • Protege el historial crediticio al prevenir reportes negativos derivados de cobros coactivos.
  • Facilita la gestión de trámites posteriores, ya que el registro refleja que el propietario original no tiene responsabilidad sobre el automotor.
  • Reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.
  • Mantiene actualizada la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades competentes.

Finalmente, el traspaso de propiedad a persona indeterminada se realiza en cualquiera de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios, agendando una cita gratuita en www.ventanillamovilidad.com.co.

