Estos son los mayores conglomerados empresariales en Colombia por sus filiales: ¿Qué tan grandes son?

La Superintendencia de Sociedades reveló un estudio que deja ver el panorama de los conglomerados empresariales y las situaciones de control inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá.
De acuerdo con la información de la entidad, en la capital del país hay registrados 919 grupos empresariales, lo que “demuestra una significativa presencia de este tipo de organizaciones como agentes relevantes para el desarrollo económico”.
Se explicó además que el 53 % de estos conglomerados (487) se encuentran controlados por matrices extranjeras.
De igual forma la SuperSociedades dijo que en el registro mercantil aparecen 879 matrices extranjeras inscritas (incluyendo grupos y situaciones de control. “Esto evidencia que Colombia es un país muy atractivo para los inversionistas extranjeros”, dice el organismo.
Relacionado: ¿Millonarios o Nacional?: Este es el equipo del fútbol colombiano campeón en ingresos
¿Cuáles son los grupos empresariales más grandes de Colombia?
El reporte de la SuperSociedades destaca que sobresalen conglomerados con una historia significativa, incluso algunos que fueron fundados hace más de 100 años.
Nada más en Bogotá, se resaltó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Organización Corona y Grupo Energía Bogotá (GEB), que han logrado crecer a lo largo de varias generaciones “e inspiran a los empresarios colombianos a desarrollar estrategias que contribuyan efectivamente a la perdurabilidad y al éxito empresarial”.
Este es el top 10 de grupos empresariales con mayor número de subordinadas. Vale aclarar que en este listado aparecen nombres de personas naturales, teniendo en cuenta que en el registro mercantil se revelaron como controlantes:
Relacionado: Aumentó saldo de pérdidas entre las 1.000 empresas más grandes de Colombia
- Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval): 121 subordinadas
- Ecopetrol S.A.:121 subordinadas
- Grupo Sura S.A.: 84 subordinadas
- Joseba Mikel Grajales (Keralty): 79 subordinadas
- Grupo Argos S.A.: 73 subordinadas
- Grupo Bolívar S.A.: 69 subordinadas
- Jaime Gilinski Bacal (Grupo Gilinski): 67 subordinadas
- AM Vallecilla y J.G. Gómez y Cía S.C.A. y otros: 48 subordinadas
- Carvajal S.A.: 44 subordinada
- Organización Corona S.A.: 43 subordinadas
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que: “la revelación en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control es uno de los efectos más importantes que establece el régimen de matrices y subordinadas”.
Eso pues, “garantiza el principio de transparencia en el que se fundamentan las relaciones de las sociedades con los diferentes grupos de interés que interactúan con ellas. Resulta muy positivo verificar que numerosos grupos están revelando sus estructuras societarias contribuyendo a la generación de confianza en el mercado”, añadió el funcionario.