Congreso arranca primer debate del Presupuesto de Colombia de 2026

Este miércoles 24 de septiembre, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso iniciaron la fase decisiva del debate sobre el Presupuesto General de la Nación 2026, en un momento crítico que podría definir si el monto propuesto por el Gobierno se mantiene, se recorta o si se recurre a un “decretazo” para imponerlo.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, presentó un presupuesto de $556,9 billones como punto de partida, con la expectativa de que el Legislativo lo aprueben en primer debate antes del 25 de septiembre.
Debate en vivo del presupuesto 2026
- Posteriormente, se inició la discusión la primera de estas que pretende reducir el monto en $10 billones para que quede en $547 billones. No obstante, esa propuesta sigue estando desfinanciada y necesitaría la reforma tributaria que plantea el Gobierno o un congelamiento del presupuesto.
- Hacia las 3:30 p.m., las comisiones comenzaron el análisis de dos ponencias alternativas que incluyen reducciones en el presupuesto: una del partido Alianza Verde, que plantea $546,9 billones, y otra del Centro Democrático, que propone $530 billones.
- En el inicio del debate, la cifra del Gobierno no fue respaldada por las comisiones y fue rechazada la ponencia que proponía mantener el monto tal cual, con votación de 4 votos a favor y 5 en contra en la Comisión Cuarta del Senado.
