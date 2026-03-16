Congreso vuelve a sesiones con agenda pendiente y campaña presidencial en marcha

A partir de este 16 de marzo, el Congreso de la República regresa a sesiones ordinarias para enfrentar el último tramo legislativo del actual cuatrienio. Serán tres meses decisivos —hasta el 20 de junio— en los que Senado y Cámara deberán definir varios proyectos clave mientras el país entra de lleno en la campaña presidencial.
Ahora, con el calendario electoral en marcha y tras unas elecciones parlamentarias que dejaron a varios congresistas sin curul para el próximo periodo, el ambiente político dentro del Capitolio será distinto. La nueva correlación de fuerzas y el desgaste del último tramo del mandato condicionarán la discusión de los proyectos pendientes.
La agenda pendiente
Las sesiones comienzan con un proceso institucional clave: la elección del nuevo Contralor General de la República.
Desde este lunes, a partir de las 8:00 de la mañana, se abrirán las inscripciones para quienes deseen participar en el proceso, trámite que se realizará ante las secretarías del Senado y la Cámara.
Entre las iniciativas más relevantes que aún deben resolverse está la Ley de Competencias, presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Este proyecto es considerado indispensable para poner en marcha la reforma al Sistema General de Participaciones, que estableció que hasta el 39,5 % de los recursos del sistema se destinen progresivamente a departamentos y municipios durante los próximos 12 años.
Sin embargo, ese compromiso fiscal depende de que el Congreso apruebe la ley que reorganiza las responsabilidades que asumirían las administraciones regionales.
Otro proyecto determinante es el de jurisdicción agraria y rural, pieza jurídica clave para la implementación de la reforma agraria. La iniciativa busca establecer los mecanismos legales y judiciales para resolver conflictos por la tenencia de la tierra y facilitar los procesos de distribución de predios.
No obstante, la reglamentación de esta jurisdicción enfrenta riesgo de hundirse si no avanza con rapidez en las próximas semanas.
En paralelo, varias iniciativas del Gobierno siguen en un limbo legislativo.
La reforma a la salud que se hundió en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado aún tiene pendiente la resolución de una apelación presentada por los partidos del oficialismo. Ese recurso deberá ser evaluado por la mesa directiva del Senado para determinar si el proyecto puede continuar su trámite.
A esto se suma el proyecto que busca revivir el Ministerio de la Igualdad, cuya ponencia positiva ya fue aprobada en las comisiones primeras conjuntas. Se espera que el articulado comience a discutirse en los próximos días.
Un cierre legislativo atravesado por política electoral
Con el calendario presidencial de 2026 en marcha, el último periodo del Congreso estará inevitablemente marcado por los cálculos políticos de los partidos y las nuevas alianzas que empiezan a configurarse.
El reto para el Gobierno será lograr que las iniciativas pendientes superen el trámite legislativo antes del 20 de junio, fecha en la que se cierra formalmente el periodo ordinario y termina la última oportunidad del cuatrienio para convertir en ley sus principales proyectos.
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