Consejos financieros para asistir al Carnaval de Barranquilla sin perder el control de los gastos

El Carnaval de Barranquilla no solo es la fiesta cultural más importante del país; también es uno de los mayores motores económicos de la ciudad. Solo en el primer trimestre del año aporta el 2,5 % al PIB de la ciudad, genera más de 190.000 empleos y lleva la ocupación hotelera al 100 %.
Para hogares y visitantes, ese movimiento se traduce en un mayor nivel de gasto en boletas, transporte y celebraciones, que puede salirse de control si no hay planeación.
Desde Banco Serfinanza, señalan que el secreto es disfrutar la fiesta sin perder el control de los gastos.
En ese sentido, estas son algunas recomendaciones para vivir el Carnaval sin comprometer las finanzas del resto del año y evitar el “guayabo” económico.
En primer lugar, no pagar precio full si no es necesario: uno de los errores más comunes en temporada de Carnaval es comprar boletas de los eventos sin revisar previamente qué beneficios financieros están disponibles. En estas fechas, los bancos y los comercios suelen activar descuentos y promociones que muchos pasan por alto simplemente por desconocimiento.
Este año, por ejemplo, Banco Serfinanza activó un 10 % de descuento en la boletería de buena parte de la agenda oficial del Carnaval, pagando con la Tarjeta Olímpica, que incluye eventos como la Coronación de la Reina, el Metroconcierto, Noche del Río y Baila la Calle.
Adicional a eso, Centralizar los gastos: usar varios medios de pago sin control suele desordenar las cuentas. Concentrar los gastos en un solo medio de pago permite tener mayor claridad sobre el consumo y facilita el acceso a beneficios asociados al uso frecuente.
Hoy, algunas entidades premian no sólo los montos altos de compra sino también la frecuencia de uso. Campañas como Compra y Pásala Bacano de la Tarjeta Olímpica Mastercard, premian a los clientes con mayor uso de tarjeta con experiencias como entradas, transporte y palcos en la Vía 40.
Finalmente, revisar la agenda oficial reduce el riesgo de fraude y pérdida de dinero: durante el Carnaval, la oferta de eventos informales y ventas no autorizadas suele incrementarse. En muchos casos, estas alternativas implican riesgos asociados a fraudes, boletas falsas, cancelaciones de último momento o dificultades para reclamar el dinero en caso de incumplimientos.